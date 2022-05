Bientôt un mois après le surprenant licenciement de James Borrego, les Hornets ne tiennent toujours pas le nom de son successeur. Mais en voyant les candidats défiler dans les bureaux du front office de Charlotte, une chose est sûre : pour avoir le poste, il va falloir un CV bien rempli, avec si possible un talent pour développer les jeunes, et une connaissance – voire une maîtrise – des Playoffs.

On vous en a déjà parlé, début mai, quatre candidats étaient dans les petits papiers de la franchise de Caroline du Nord. Et en tout, sept candidats ont été invités à une première salve d’entretiens jeudi dernier. Au sein de ce beau groupe, on peut retrouver Sean Sweeney, actuel assistant des Mavericks, Charles Lee, assistant à Milwaukee, David Vanterpool, assistant des Nets, et Frank Vogel. Selon Jake Fischer de chez Bleacher Report, l’ancien head coach champion avec les Lakers en 2019-20 est l’un des noms les plus prestigieux de cette liste.

Charlotte is winding down the first round of the Hornets’ head coaching search, according to league sources, having flown to meet several coaches in person as opposed to over Zoom. Frank Vogel, the former Lakers head coach, is among Charlotte’s list of interviewed candidates. — Jake Fischer (@JakeLFischer) May 12, 2022

Bon, le GM des Hornets Mitch Kupchak a sûrement dû dire à chacun qu’il allait en parler avec sa direction et les rappeler en début de semaine prochaine. Mardi 17 mai 2022 : le deuxième round d’entretiens commence, mais qui a fait le cut ? Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, Kenny Atkinson a été rappelé par Charlotte pour une seconde entrevue. L’actuel membre du staff de Steve Kerr à Golden State a aidé à bâtir les nouvelles fondations des Nets avant les arrivées de Kyrie Irving et Kevin Durant. Un renouveau marqué par l’interruption imprévue de Brooklyn en Playoffs lors de la saison 2018-19. En menant la saison d’une équipe aussi jeune au-delà de la régulière, Kenny Atkinson a su montrer qu’il possède clairement les capacités pour développer des jeunes. Une expertise que Charlotte recherche, pour que LaMelo Ball et ses coéquipiers puissent faire même sensation que les Nets de D’Angelo Russell.

Alors que Mike D’Antoni, ancien assistant des Nets de Steve Nash, reste encore l’un des candidats principaux à la succession de James Borrego – selon plusieurs sources – son nom n’apparaît pour le moment pas parmi les rumeurs des convoqués aux seconds entretiens. Selon Shams Charania de The Athletic, Darwin Ham, actuel assistant des Bucks – en vacances depuis dimanche dernier – a un profil qui intéresse fortement les Hornets. L’ancien joueur NBA à la longue expérience d’assistant coach est un excellent manager prêt à développer des jeunes motivés. Un deuxième entretien s’imposait donc pour un homme aux compétences qui intéressent énormément de franchises. Mais un petit nouveau a décidé de s’inviter à ces seconds entretiens, et c’est Terry Stotts qui a rejoint l’aventure en cours de route. L’ancien coach des Blazers a réussi à créer un vrai “dynamic duo” avec Damian Lillard à Portland, et il serait forcément intéressant de voir ce que Stotts pourrait tirer du Rookie de l’année 2020-21.

Charlotte veut clairement passer un cap la saison prochaine : ne plus passer pas le play-in, tout droit vers les Playoffs. Et les Hornets ont clairement montré dans leur choix de candidats qu’ils voulaient quelqu’un qui peut les aider à prendre cette direction. Un coach qui en impose pour devenir l’une des franchises références de la Conférence Est : voilà, là ça brille autant que les chaînes diamantées de LaMelo !

Source texte : Bleacher Report, The Athletic, ESPN