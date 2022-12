Petite tradition respectée dès que possible chez TrashTalk, le Allez, café nocturne, espace de parole dans lequel se retrouvent quelques uns des plus fidèles habitués des sessions NBA à des heures impossibles. Envoyez le replay !

Ici-même le lien qui pourrait changer ta vie

On vous a souvent conseillé pour tenir le coup de manger, boire, vous étirer, faire des squats, mais la v&érité c’est que pour se mettre bien avant une nuit de NBA… le traditionnel Allez, café est bien souvent la meilleure des réponses. Cette nuit ? On parle de Damian Lillard, de la trade deadline de février et de ceux qui pourraient l’agiter, du programme de la nuit aussi, sans oublier le petit quizz qui va bien histoire de confirmer ou étoffer nos connaissances. Le tout en présence du chat le plus chaud de la Terre, et le tout étant évidemment disponible en replay histoire de bien lancer sa journée si vous n’étiez pas avec nous dans la nuit. Zebardi ? Zebardi !