Ce soir à 18h45, Zaccharie Risacher jouera l’un des matchs les plus importants de sa très jeune carrière. Comme l’impression de se répéter mais c’est ce qu’il se passe lorsque l’on est dans le dernier carré d’une compétition européenne. 18h45, devant 16 000 fans turcs survoltés, va falloir rester dans son match.

Plus qu’une marche, et la JL Bourg entrera officiellement dans l’histoire du basket français, en représentant la Gaule en finale de l’EuroCup, deuxième compétition européenne en matière de prestige de niveau. La C2, comme l’appelle Joël, le patron de la concession Citroën.

A 18h45 donc, c’est sur le parquet du Sinan Erdem Dome à Istanbul que Zacch et la “Jeu” tenteront le 2-0 et donc la qualif en finale. La particularité de ce match ? Peut-être le fait qu’il se jouera devant 16 000 fans, réputés pour être les plus bouillants… au monde, ok, rien que ça. Le Besiktas c’est le club aux 20 millions de fans, dont on en a d’ailleurs vu quelques uns se faire refouler mardi à l’entrée d’Ekinox, et parait-il que la manière n’a pas plu aux Turcs et qu’ils ont comme ambition de faire vivre un enfer aux Bressans ce soir.

Mais ce que les fans d’Istanbul ne savent pas, c’est que dans l’Ain on est clairement habitué à ce genre d’ambiance. La Feria de Marboz, la Fête de la frite à Sullignat ou encore le match retour Attignat – St-Rémy en 2023 en attestent, et c’est donc en tant que favoris et forts du joker gagné au match 1 que l’équipe de Freddy Fauthoux jouera ce soir ce Game 2. Zaccharie Risacher ? Il reste le favori des spécialistes pour être n°1 de la Draft, un cornichon du nom de Buzelis a même voulu se faire du buzz sur son dos, et il aura l’occasion ce soir de frapper un grand coup dans le process de son début de carrière pro. On croise les doigts FORT !

En cas de défaite ? Ce sera un match 3 BOUILLANT mercredi à Bourg-en-Bresse, mais l’idée est évidemment que ce Game 3 n’existe pas. L’idée, c’est d’avoir une finale 100% française entre la JL Bourg et Paris, avouez que ça, ce serait assez pimpant. ALLEZ LA JEU (et allez Paris) !