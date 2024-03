Arrivé aux Los Angeles Clippers en même temps que son compère Kawhi Leonard à l’été 2019, le futur de Paul George met un peu plus de temps à se dessiner. Détenteur d’une Player option dans 3 mois, il n’a toujours pas prolongé dans la cité des anges. Simple question de montant ?

Début janvier, les Clippers annonçaient fièrement un nouvel accord contractuel avec leur franchise player, Kawhi Leonard, jusqu’en 2026-27. Malgré un petit historique de pépins physiques, le front office n’avait pas hésité trop longuement avant de lui offrir un montant légèrement en dessous du max, à savoir 152,4 millions de dollars sur trois ans.

Alors qu’on aurait pu imaginer une prolongation de l’autre visage de la franchise dans la foulée, en amont du grand déménagement de la saison prochaine, aucune nouvelle concernant PG n’a été annoncée. Ce dernier dispose d’une Player option de 48,7 millions l’an prochain, avant de devenir agent libre non-restreint en 2025. L’horloge tourne, et sa fenêtre pour aller chercher un titre aussi.

À première vue, cela pourrait d’abord être un désaccord à propos de deniers. S’il n’y avait aucun problème dans les négociations, la franchise n’aurait aucune raison de ne pas l’annoncer plus tôt. Et difficile d’imaginer que George, natif de Californie, ne veuille simplement plus prolonger l’aventure aux côtés de Leonard.

Les deux All-Stars étaient arrivés à LA sur le même contrat il y a cinq ans, et si la franchise prolonge le second au même prix que le premier, le payroll peut vite devenir salé et lier les mains du GM. Trent Redden pourrait ainsi jouer la montre pour tenter de trouver un accord moins chéro.

Mais selon Keith Pompey, insider des Sixers, Philly est en embuscade. Plus sa prolongation traîne à L.A., plus les vautours pourraient venir faire des cercles dans le ciel californien.

The belief is that the Clippers are unwilling to meet Paul George’s expectations for his next contract, per @PompeyOnSixers

“The Sixers are closely monitoring the situation, hoping the Clippers let George slip away.”

(Via https://t.co/3n4iCDUNtn) pic.twitter.com/h5a1O1fKQB

Comme évoqué il y a quelques jours, les 76ers se verraient bien jouer les troubles fêtes et chiper l’ailier si l’occasion se présentait. Avec notamment un Tobias Harris (et ses 39 millions de dollars) expirant, le cap pourrait permettre une manœuvre. L’info concernant les désaccords chez les Clippers vient toutefois d’un insider proche de la franchise.. de Philly, l’usage de pincettes est fortement recommandé.

Au-delà de ça, l’intérêt des Sixers pourrait aussi être un levier utile pour Paul George dans les négociations. Comme soulevé par Pompey, si les Clips se montrent trop frileux à aligner les billets, le clan du joueur pourrait faire mine de regarder à l’est.

Les contrats garantis aux Clippers (source image : Basketball Reference).

Côté Clippers, la prolongation de Westbrook à bas prix avait fait du bien au service compta, mais il faudra être malin pour éviter de payer trop de luxury tax. D’autant que le cas Harden, qui va probablement prendre son option cet été, va vite arriver sur la table. Le temps où la franchise avait reçu ses deux stars pour un max chacun semble révolu.

Il est donc probable que la situation PG13 continue de traîner un peu. Si le joueur prend son option, le front-office aura un an supplémentaire pour faire un choix. Sinon attention, vautours dans la région.

Source texte : Keith Pompey