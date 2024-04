Alors celle-là, vraiment celle-là, on était pas prêt. On sait que les nuits du mois d’avril nous réservent toujours leur lot de surprises, mais là on est dans le sublime. Malachi Flynn, oui oui, Malachi Flynn, a envoyé… 50 points. CINQUANTE POINTS. Kamoulox, ou tout ce que vous voulez.

Par où commencer ? Peut-être par dire que Flynn n’avait jamais marqué plus de 28 points dans un match NBA. Et que ce fut déjà, à l’époque, un petit exploit. Cette saison, au gré des trois équipes pour lesquelles il a joué (Raptors, Knicks, Pistons), il n’avait même jamais dépassé les 17 unités. Alors quand on regarde le score de Detroit – Atlanta pendant un temps mort entre OKC et Boston (là où ça joue réellement au basket), on hallucine.

Vous connaissez ce jeu, auquel vous jouez peut-être avec vos amis, où vous vous amusez à nommer des performances folles de joueurs que personne ne connaît ? Dans trois, cinq ou huit ans, si vous avez l’audace d’avancer le doux nom de Malachi Flynn (à prononcer “mal assis fline” si vous êtes n’êtes pas copain avec l’anglais), peut-être que personne n’aura la ref. Mais nous si, et on est désormais liés à vie grâce à lui. C’est pas beau le mois d’avril ?

Malachi Flynn has 41 POINTS on 18 SHOTS 🔥

Pistons making a push late in Atlanta!

📲 https://t.co/77x6kbCOsN pic.twitter.com/NH9EDxRtWQ

— NBA (@NBA) April 4, 2024

Le pire dans l’histoire, ou le meilleur à vous d’en juger, c’est que la perf individuelle est FOLLE. On n’est pas dans le registre d’un Dejounte Murray qui envoie 50 shoots parce qu’il se croit chez sa mère, non, Flynn a lâché une mixtape de malade. Il termine à 18 sur 25 au shoot dont 5 sur 9 de loin, c’est-à-dire 7 petits tirs ratés et 72% d’adresse ! Seuls Luka Doncic et Giannis Antetokounmpo peuvent se vanter d’avoir marqué autant à une telle efficacité cette saison.

On ne parle même pas des 6 rebonds, 5 passes et 3 interceptions hein. Ah oui au fait, Malachi a commencé le match sur le banc, à croire qu’il était mal assis, haha (…). Cette saison avec les Pistons, il n’a joué que 17 matchs à onze minutes de moyenne, pour 6 petits pions par soir. Cette nuit, il est devenu le second joueur à inscrire 50 points en sortie de banc au 21è siècle, avec Jamal Crawford.

Pour continuer dans les statistiques absurdes, c’est le joueur avec la moyenne de points en carrière la plus basse (5,2) parmi tous ceux qui peuvent se targuer d’avoir marqué 50 pions en une seule rencontre. Ce record appartenait à Terrence Ross, tah l’époque.

MAKE THAT 50 FOR MALACHI FLYNN! https://t.co/Eszb4qDHWX pic.twitter.com/Ci3l4vXDJR

— NBA (@NBA) April 4, 2024

Comment terminer ce papier ? On ne sait pas, on ne sait plus, on est perdu. Alors on fait comme l’oiseau, déjà, et on bat les Pistons. Parce que oui, rien de plus normal au vu du sens de la soirée que de dire que Detroit s’est fait taper par les aiglons d’Atlanta. 50 dans une victoire, et puis quoi encore.

Pour conclure, voici une petite liste de joueurs NBA, sélectionnés au hasard, qui ont un record en carrière moins élevé que notre bon vieux Malachi Flynn : Kevin Garnett (47), Charles Barkley (47), Yao Ming (41), Shai Gilgeous-Alexander (44), Paul George (48) ou Kawhi (45). Quand on vous dit qu’on a assisté à quelque chose de grand.

Régalez vous sur les highlights. Même si on n’est pas sur du Doncic ou du Wembanyama, voir le meneur des Pistons kiffer sa vie, ça nous fait kiffer aussi. Quelle soirée les amis, quelle soirée.