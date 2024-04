Cinq petits matchs cette nuit, et il n’en fallait pas plus pour préchauffer avant l’énorme nuit qui nous attend (15 matchs, tout le monde sur le pont). Cette nuit ? Les Knicks et les Pels ont assuré, les Kings en ont bavé et DeMar a dérozé.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Pistons ont validé leur dernière place de NBA cette saison, on est donc sur une série de cinq saisons dans les bas-fonds de la Ligue, ça fait un peu long non ?

Les Bulls ont surfé sur les vagues DeRozan et Vucevic et joueront donc leur premier match de play-in à domicile face aux Hawks, mardi prochain.

Quatrième défaite à domicile seulement pour les Celtics cette saison, et ce sont les Knicks qui ont fait la belle opération en venant gagner au TD Garden, grâce une fois de plus à une démo de Jalen Brunson.

Match de type All-Star Game entre les Rockets et le Jazz. Fredo VanVleet en a collé 42 mais le Jazz a fini par l’emporter, pour la première fois depuis 13 matchs. Qu’il est mou, ce ventre mou.

Les Blazers ont tenu la dragée haute aux Warriors, façon de parler, pendant quasiment tout le match mais ont fini par lâcher la bride dans le money time, tout le monde est content.

Très gros match des Pelicans face aux Kings, presque revenus sur la fin mais un peu courts au global. Zion Williamson, CJ McCollum et Trey Murphy ont été très forts, et NOLA fait un grand pas vers la sixième place même s’il faudra encore jouer les Lakers et les Warriors. Pour les Kings ? Direction le play-in !

Les Français de la nuit

5 points et 3 passes en 26 minutes pour Evan Fournier face aux Bulls

Timide et maladroit, Rayan Rupert est un peu passé à côté de son match face aux Warriors

Et en G League

Ousmane Dieng et Olivier Sarr ont égalisé avec le Blue, qui jouera donc le titre de G League sur un match, dimanche soir face aux Maine Celtics.

Le highlight de la nuit

Zion takes off to cap a 17-0 Pels run!

Le point TTFL du matin

#TTFL Popular-Picks Scores

➡️ Deck #25 | Pick #161

Les classements

