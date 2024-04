Ce soir à 19h30, Bourg-en-Bresse n’aura d’yeux que pour son équipe de basket. Une finale ça ne se joue pas ça se gagne, mais il faudra un peu plus que des bons mots pour s’en sortir face à la terrible équipe de Paris.

On ne va pas y aller par quatre chemins : ce soir c’est win or die pour la JL Bourg. Enfin on se comprend, on parle d’EuroCup là, pas des Hunger Games.

A 19h30 en tout cas, Ekinox se sera paré de rouge et de blanc pour pousser son équipe, défaite lors d’un match 1 très compliqué et donc dans l’obligation de s’imposer ce soir pour continuer de rêver à une exceptionnelle ouverture de palmarès au plus haut niveau. Pour cela ? Il faudra, soyons honnête, prier pour que TJ Shorts ait perdu le sien, et pourquoi pas pour que Nadir Wifi soit plutôt en Edge, une vanne que les plus de 50 ne comprendront peut-être pas mais on prend le risque.

Il faudra aussi et surtout que les hommes de Freddy Fauthoux montrent un visage autrement plus conquérant que mardi, qu’ils montrent plutôt le visage qu’ils ont montré de novembre à janvier. On attendra évidemment côté Bourg une vraie perf de leader d’Isahia Mike, mais votre rédacteur préféré sera évidemment au premier rang pour voir Zaccharie Risacher frapper un grand coup en Mondovision. Après un match individuellement réussi mardi soir, le très jeune ailier aura un rôle déterminant pour son équipe, en défense mais aussi en attaque, là où le bât blesse depuis plusieurs semaines maintenant.

En cas de défaite ce soir ? Les Bressans verront de très près une coupe européenne mais sans la toucher. En cas de victoire ? Ce sera un bouillant Game 3 dès lundi soir Porte de la Chapelle, et autant vous dire qu’on fera clairement le déplacement pour aller taper dans le buffet. Avant cela 40 minutes, qui ne seront pas les plus tranquilles de la saison pour la JL Bourg…