A l’occasion du premier match de la finale 100% française de l’EuroCup, Paris a dominé la JL Bourg. Non, Paris a matraqué la JL Bourg, à tel point que le match en était presque fini dès la mi-temps.

Étouffant. Asphyxiant. Croziflette. Oppressant. Pesant. Irrespirable. Un seul de ces mots est un plat et les autres des adjectifs symbolisant la soirée de la JL Bourg à Paris, à l’occasion de ce Game 1 des Finales de l’EuroCup 2023-24.

Ce soir, pour ce Game 1 donc, Paris était tout simplement trop fort. Trop fort sur sa pression défensive en début de match, puis tout au long du match en fait. Trop fort sur le poste 1, avec un TJ Shorts à 15 points mais 30 en ressenti, avec un Nadir Hifi gourmand mais tellement impactant. Trop fort sur les aides, trop fort dans la raquette, trop fort partout, tout le temps.

Côté JL, JeQuan Lewis a tenté au deuxième quart de réveiller une attaque déjà trop endormie pour espérer quoique ce soit, alors que les intérieurs bressans auront été ciblés tout le match par les attaques parisiennes notamment sur les switchs. L’un des seuls rayons de soleil, et encore on y va fort, pour la JL ? La prestation de Zaccharie Risacher, inoffensif à 3-points (0/5) mais agressif tout de même avec notamment un alley-oop de père de famille en deuxième mi-temps.

Que retenir au final de ce match ? Les 11 points et 4 rebonds de Zaccharie Risacher, mais clairement on retiendra surtout dans le camp burgien… que le Game 2 aura lieu vendredi à Ekinox, et qu’il faudra un peu plus que de l’envie pour venir à bout de la machine à broyer qu’est le Paris Basket en 2024. A cœur vaillant rien d’impossible ?