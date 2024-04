Le mois d’avril est là, avec son heure d’été qui rend la vie plus belle… Mais pas que. Ici on parle de la course la plus folle qui soit, celle qui mène aux Playoffs NBA, voire au play-in tournament pour les plus ric-rac. Il est donc l’heure de faire le point, chaque matin ou presque, sur l’évolution du classement avant le début des vraies hostilités, dans huit jours !

Les résultats de la nuit

Les classements

La petite règle concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité.

Bonne opération du jour : Knicks, Bulls, Pelicans, Warriors

Honneur aux équipes moyennes et sans âme (oh, ça va), les Bulls ont validé leur play-in 1 à domicile, qui se jouera on le rappelle face aux Hawks (qui ont récupéré Trae Young mais qui ont perdu Jalen Johnson et Onyeka Okongwu pour l’occasion). Un peu plus haut au classement, les Knicks ont gagné à Boston et gardent la deuxième place des Bucks dans le viseur. C’est chaud à l’Est et ça l’est d’autant plus à l’Ouest car cette nuit c’est carrément une place en Playoffs qui se jouait en Louisiane… et ce sont les Pels qui ont fait la belle affaire en battant les Kings. Sixième place plus que jamais dans le viseur pour NOLA, et un peu plus bas dans le classement les Warriors gardent la pression sur les Lakers (et les Kings !) pour savoir qui des deux jouera le play-in 1 à la maison. Fait CHAUD là.

Mauvaise opération du jour : Kings

Il y a quelques semaines on se demandait si les Kings seraient capables de s’approcher du Top 4, et aujourd’hui la question serait plutôt de savoir si les joueurs de Mike Brown joueront un ou… deux matchs de play-in. Troisième défaite en quatre matchs pour les Rois, deux matchs à jouer (Suns et Blazers) et on regarde ce matin plutôt dans le rétro que dans la lunette, avec les Warriors et les Lakers qui poussent derrière. Il se passe toujours quelque chose avec les Kings, toujours !

Les affiches de la nuit prochaine

1h : Sixers – Magic

1h : Wizards – Bulls

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Cavs – Pacers

1h30 : Knicks – Nets

2h : Heat – Raptors

2h : Grizzlies – Lakers

2h : Wolves – Hawks

2h : Thunder – Bucks

2h : Spurs – Nuggets

2h30 : Mavericks – Pistons

4h : Warriors – Pelicans

4h : Blazers – Rockets

4h30 : Clippers – Jazz

4h30 : Kings – Suns

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Celtics – Sixers, Heat, Bulls ou Hawks

Bucks – Sixers ou Heat

Knicks – Pacers

Cavs – Magic

Play-in tournament : Sixers – Heat et Bulls – Hawks

Nuggets – Suns, Kings, Warriors ou Lakers

Thunder – Suns ou Kings

Wolves – Pelicans

Clippers – Mavericks

Play-in tournament : Suns – Kings et Warriors – Lakers