Plus que quelques jours de régulière, et tout en bas du classement NBA certaines franchises NBA n’ont plus qu’un mot à la bouche : la Lottery. Récupérer des talents pour l’avenir voilà l’idée, et pour cela il faut… perdre, perdre le plus possible. Bienvenue dans cet article matinal où l’on ne vous parlera que de lose et de futur, de Washington à San Antonio en passant par Portland ou Detroit, Charlotte ou Memphis. Et au bout du tunnel ? Un nouveau crack français, peut-être, et cette nuit les Pistons ont validé définitivement leur nullité du moment (5 ans, quand même).

Les résultats de la nuit

Le Tankathon 2024 :

Bonne opération du jour – Pistons et Blazers

En perdant face à Chicago, les Pistons se sont assurés de la dernière place de la Ligue cette saison. Antépénultième de l’Est en 2020, derniers en 2021, avant-derniers en 2022, derniers en 2023, derniers en 2024. On n’est qu’au quart de la course mais attention, Detroit se place déjà dans la course à la pire équipe du siècle. Belle opération également pour les Blazers, logiquement battus par les Warriors après avoir tenu 44 minutes et qui continuent de mettre la pression sur les Spurs et les Hornets pour la troisième place du Tankathon.

Mauvaise opération du jour – personne, à part nos yeux au mois d’avril

Le programme de la nuit prochaine

1h : Sixers – Magic

1h : Wizards – Bulls

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Cavs – Pacers

1h30 : Knicks – Nets

2h : Heat – Raptors

2h : Grizzlies – Lakers

2h : Wolves – Hawks

2h : Thunder – Bucks

2h : Spurs – Nuggets

2h30 : Mavericks – Pistons

4h : Warriors – Pelicans

4h : Blazers – Rockets

4h30 : Clippers – Jazz

4h30 : Kings – Suns

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

