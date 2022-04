Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Hawks et Pelicans derniers invités pour les Playoffs, et la fête commence dès ce soir !

Le play-in tournament s’est officiellement terminé cette nuit avec les qualifications d’Atlanta et de New Orleans pour les Playoffs 2022. On vous fait un petit résumé de tout ce qu’il s’est passé et on se projette très vite sur la suite car la postseason commence dès ce soir !

# Les résultats de la nuit

Cavs – Hawks : 101-107

Clippers – Pelicans : 101-105

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Les Cavs jouent une place à domicile pour les Playoffs et LeBron est devant sa télé. Incroyable. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

Une AMBIANCE t’as peur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

MOBLEY THREE LE PUBLIC EXPLOSE 😭 ils sont POSSÉDÉS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

15-6 Cleveland, temps mort. Le match a démarré en retard, les Cavs sont arrivés à l’heure, et les Hawks devraient arriver d’ici demain. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

Superbe jeu à deux entre Trae Young et Darius Garland. Les passes du premier arrivent parfaitement dans les mains du second. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

Bon après s’ils ont Dirk en starting ailier, appelez le Heat et dites leur de démarrer leur échauffement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

ITS A CAVALANCHE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 15, 2022

Pour celles et ceux qui sont pas au courant, faut savoir que Nate McMillan dans ce genre de temps mort il demande si la tomate c’est un fruit ou un légume hein. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Après si Trae veut just jack up des shoots et ne pas défendre ce soir, autant mettre un maillot des Rockets et délasser ses pompes. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Garland quand il voit Trae, Gallinari ou Bogdanovic en défense sur lui pic.twitter.com/akSXcww9Rh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

36-25 Cavs, fin du premier quart. Début de match idéal pour Cleveland, 6/9 à trois points, Darius Garland se balade, Lauri Markkanen joue comme Dirk et Jarrett Allen n’a pas l’air blessé. Ambiance de dingue, un quart du taf est fait. Ils ont taffé leur adversaire, ça se voit. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Un peu terrorisé par le decision making d’Evan Mobley à 13 ans. En plein mouvement, dans le short roll, en l’air, dans les pieds, l’autre il se retourne à peine il prend la bonne lecture. Et SURTOUT, il ne congèle pas le ballon : catch, réflexion, réaction. En un temps rapide. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Roh bordel Bogdan il a pas touché un gramme d’arceau depuis qu’il est arrivé dans la région. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

C’EST LAURI MARQUE À L’AISE LÀ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Evan Mobley qui, tiré par Capela, tombe sur sa jambe qui tend salement. Clint tordu de douleur au sol. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Mi-temps, 61-51 Cavs. Cleveland s’est fait peur en l’absence du cinq majeur, les remplaçants ont permis à Bogdanovic et compagnie de recoller au score. Retour des titulaires, l’écart grandit. Atlanta ne peut pas compter sur Trae Young (bourré) ni sur Clint Capela (blessé). — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

De’Andre Hunter sort sa meilleure performance possible avant les négociations contractuelles de cet été. Si on se base sur cette fin de saison, ça va finir avec deux bouteilles de Sunny Delight, une paire de santiags et un abonnement Netflix. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

C’est confirmé à l’instant par les Hawks, Clint Capela ne reviendra pas dans la rencontre de ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

BLOCKED BY MOBLEY, MOBLEY WITH THE REJECTIONpic.twitter.com/l23S7zZmOI — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Ressenti : +14 Score : +4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

HAWKS LEAD 😳😳😳 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

« FUCK TRAE YOUNG » scande le public à Cleveland — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

84-84, fin du troisième quart. QUE DEMANDER DE PLUS. TOUT DE SUITE, L’HEURE DES GRANDS GARÇONS. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Delon Wright il fait un BOULOT. Ça se voit loin des stats mais c’est peut-être un des trois meilleurs joueurs d’Atlanta ce soir. Défonce en défense et prend peu de mauvaises décisions en attaque. Garland doit se réveiller là. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Je Baille Bickerstaff. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Et il mime la danse de LeVert en défense derrière mais J’AIME cet enfant purée c’est l’insolence absolue 😭😭😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

38 POINTS

DONT 32 EN 2NDE MI-TEMPS

9 PASSES 13/25 AU TIR

4/11 À TROIS POINTS LES HAWKS SUR SON DOS

LA CLIM DANS LE COFFRE

DIRECTION LES PLAYOFFSpic.twitter.com/xHekymg2Q8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Putain il envoie des au revoir au public avec sa main au buzzer mdr faites le sortir de la salle c’est un démon — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

16 points dans le premier quart pour Brandon Ingram qui est complètement possédé et déploie tout le bagage offensif. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

56-46 Pelicans, mi-temps. New Orleans a fait le plus dur, maintenant va falloir tenir face à la réaction à venir des Clippers. Tout un tas de briscards qui vont vouloir exécuter intelligemment en seconde mi-temps. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

L’ambiance a complètement basculé, Reggie Jackson fait un taf monstre et les ajustements de Ty Lue se montrent payants. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

Les rookies de New Orleans ils sont en train de prendre un NIVEAU D’XP ils vont finir le jeu cet été. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

TREY MURPHY OU TRAE MURPHY JE SAIS PLUS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2022

