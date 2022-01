Allez, café – le replay : Cam Reddish transféré chez les Knicks !

Dès que l’actu basket commence à s’emballer, on fait chauffer la cafetière et on se donne rendez-vous pour en parler tous ensemble. Pour ceux qui ont raté le dernier allez café, pas de panique, on vous balance le replay !

Alors qu’on est désormais à moins d’un mois de la trade deadline, le premier domino est tombé : Cam Reddish a été envoyé aux Knicks contre Kevin Knox et un tour de Draft. Du coup, on analyse ce trade à fond pour les deux parties en se posant quelques questions : les Knicks ont-ils fait une super affaire ? Est-ce qu’Atlanta n’avait pas moyen d’avoir mieux ? Quid de la stratégie des Hawks ? Travis Schlenk avait annoncé du mouvement à venir et on sent bien que c’est loin d’être terminé du côté de la Géorgie. On revient aussi sur la dernière update concernant les votes du All-Star Game, ça sent la grosse bataille pour le capitanat entre Stephen Curry et LeBron James à l’Ouest. Enfin, les habitués connaissent, on se fait un petit quiz pour tester les connaissances basket et rigoler un coup. Le thème du jour : ceux qui ont planté 500 paniers en une saison sans le moindre dunk. 43 noms à trouver, bon courage !