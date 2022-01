Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Shai Gilgeous-Alexander s’amuse à Brooklyn, logique face à l’équipe D des Nets

Seulement cinq matchs au programme de notre nuit du jeudi et on avait de quoi s’occuper. Le choc Bucks – Warriors, la série victorieuse des Grizzlies ou encore le show Shai Gilgeous-Alexander, tout ça c’est dans le gros résumé de la nuit.

# Les résultats de la nuit

Bucks – Warriors : 118-99

Grizzlies – Wolves : 116-108

Pelicans – Clippers : 113-89

Nets – Thunder : 109-130

Nuggets – Blazers : 140-108

# Ce qu’il faut retenir

On espérait un gros match entre Bucks et Warriors et les Daims ont détruit le suspense en une mi-temps derrière un Giannis Antetokounmpo impérial et bien entouré. Les Dubs s’en sortent bien quand on sait qu’il y avait 39 points d’écart à la pause.

Les Grizzlies ont tremblé face au Big 3 des Wolves mais le collectif a su compenser le soir sans de Ja Morant. Le héros du jour s’appelle… John Konchar ! Memphis monte sur la troisième marche à l’Ouest.

Shai Gilgeous-Alexander restait sur un gros match à Washington et il a encore fait du sale contre Brooklyn avec 33 points, 10 rebonds et 9 passes. Petite précision quand même : il s’agissait de l’équipe D des Nets (James Harden entouré de remplaçants ou de jeunots)

Le collectif des Clippers est héroïque sans ses leaders mais les Pelicans sont la bête noire des Angelinos cette année. 3ème match et 3ème victoire. Merci Brandon Ingram et Jonas Valanciunas pour les travaux.

Sans Damian Lillard, C.J. McCollum, Norman Powell ni la pépite Anfernee Simons, la marche était un peu haute pour les Blazers dans le Colorado. Nikola Jokic et ses copains ont oublié le choke contre les Clippers en tabassant la bande à Chauncey Billups.

# Quelques souvenirs de la nuit

🔥 33 PTS | 10 REB | 9 AST | 2 BLK@shaiglalex was in his bag in Brooklyn! pic.twitter.com/0MxADSPwc0 — NBA (@NBA) January 14, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Giannis Antetokounmpo (30 PTS, 12 REB, 11 AST, 3 BLK) dropped his third triple-double of the season to lead the @Bucks to victory! Khris Middleton: 23 PTS, 5 REB, 7 AST, 5 3PM

Bobby Portis: 20 PTS, 7 REB, 4 3PM pic.twitter.com/PvnSrnDMI4 — NBA (@NBA) January 14, 2022

FACU! Jokic gets the and-1 finish off the dime from Campazzo on TNT! pic.twitter.com/jtQEPeC4dn — NBA (@NBA) January 14, 2022

😤 Uncle Jeff Green! He leads the @nuggets with 15 PTS at the half on TNT! pic.twitter.com/usjkqJKgDr — NBA (@NBA) January 14, 2022

John Konchar knocks down the CLUTCH 3 to put the @memgrizz up 6 on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/KFZ7aEXnd9 — NBA (@NBA) January 14, 2022

Brandon Ingram showing off his footwork! Watch the @PelicansNBA on NBA League Pass!https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/ruNaRsczKx — NBA (@NBA) January 14, 2022

☝ Giannis had his elbow at the rim, he's up to 23 points! Watch the @Bucks on TNT! pic.twitter.com/m9AmW5NBpq — NBA (@NBA) January 14, 2022

# Le Top 10 de la nuit

À retrouver asap en cliquant sur ce lien magique

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir