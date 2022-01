NBA Top 5 du jour : Jeff Green envoie du gros tomar, il y a des choses qui ne changeront jamais

Comme chaque matin, retrouvez les meilleures actions de la nuit en NBA. On part aujourd’hui sur un Top 5 et on va commenter tout ça en famille, comme d’habitude.

Ja Morant qui offre un caviar parfait à Xavier Tillman qui file au dunk. Anthony Edwards a beau se cacher, il est quand même sur la photo.

Luguentz Dort et le Thunder ont gagné chez les Nets mais Kessler Edwards aura au moins chopé une place dans le Top 5 grâce à son gros contre sur le pitbull d’OKC.

Officiel, Jeff Green enverra des gros dunks jusqu’à ses 70 ans. Mais c’est quoi cette violence encore tonton Jeff ?

Paul George et Kawhi Leonard absents, le rôle du gros dunkeur est open dans le roster des Clippers : Jay Scrubb a entendu le message.

Les Bucks s’offrent un doublé en première place avec Giannis qui part en haute altitude et Bobby Portis qui s’offre un shoot au buzzer et une petite danse pour célébrer ça.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui mais on se retrouve dès demain pour un nouveau Top et de nouvelles actions à commenter. À très vite ? À très vite !