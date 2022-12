Déjà étincelant face aux Celtics en début de semaine, Kawhi Leonard a fait le boulot et ses Clippers aussi cette nuit. Face aux Wolves, l’armée dirigée par Tyronn Lue ne s’est pas fait peur (99-88), grâce à un gros travail collectif et l’apport indéniable de son franchise player lorsqu’il est sur le terrain.

C’est ce genre de passage qui nous rappelle ce qu’on disait des Clippers avant le début de saison.

Si cette équipe est au complet, et qu’elle joue ensemble sur le terrain, on a peut-être droit à la meilleure équipe de toute la NBA.

Malheureusement, et pour la frustration évidente de leurs fans, les Clippers n’ont jamais vraiment pu être au complet. Kawhi Leonard majoritairement absent, Paul George lui aussi sur le côté, la franchise de Los Angeles a dû s’ajuster tout en gardant l’espoir qu’un de ces quatre, il y aurait une infirmerie vide dans la cité des anges. Justement, à quelques jours de Noël, le plus beau des cadeaux a été offert à la Clipper Nation.

Hormis John Wall, gardé de côté pour cause de back-to-back ce jeudi à Phoenix, et Norman Powell blessé, tout le monde était… disponible ?

Kawhi Leonard, Paul George, Reggie Jackson, Ivica Zubac et Marcus Morris dans le 5 majeur.

Nico Batum, Terance Mann, Luke Kennard et Robert Covington en sortie de banc.

Amir Coffey, Moses Brown et Brandon Boston Jr pour peaufiner tout ça avec quelques minutes.

Résultat des courses ? Sans profiter d’une masterclass d’un joueur en particulier, les Clippers ont déroulé et n’ont laissé aucune chance aux Wolves. Un succès qui, s’il est anecdotique, représente tout de même un nouvel élément de plus confirmant la tendance initialement exposée : au complet, cette équipe peut viser le mois de juin sans problème. Et ça, c’est donc sans Norman Powell absent depuis quelques temps maintenant, ainsi que Wall conservé par précaution.

Ce qui nous recolle tout de suite sur le dossier Kawhi Leonard, dont on a assez parlé depuis plusieurs mois maintenant.

En 10 matchs joués cette saison, Kawhi en a remporté 8 avec les Clippers.

Les 2 défaites ? Une contre Phoenix en tout début de saison avec un Leonard remplaçant, et une à Orlando en prolongation.

Sa seule présence assure, offensivement comme défensivement, une base qui permet à chacun d’être à sa place, donc de ne pas avoir à surjouer son rôle. Et c’est donc le niveau global des Clippers qui passe un cap, comme on a pu le voir ces derniers jours. Une part de nous a envie de s’emballer et demander plusieurs matchs de suite avec Kawhi sur le terrain, mais on connaît bien trop le dossier aujourd’hui pour se le permettre.

Ce jeudi soir, par exemple, en back-to-back face aux Suns : pas étonnant si des cadres sont mis au repos.

Mais dans une saison régulière qui demande une certaine forme de dynamique, et des Clippers qui ne pourront pas juste appuyer sur le bouton ON au moment des Playoffs, peut-être qu’on peut ajouter un cadeau supplémentaire sur notre liste de Noël. Demander un effectif le plus complet pendant un mois, histoire de vraiment jauger ce groupe.

L’échantillon récent est bien trop excitant pour ne pas oser le demander.