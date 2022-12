On en avait parlé par-ci ou par-là, Moussa Diabaté nous offre un début de saison très réussi que ce soit en G League ou en NBA, avec quelques apparitions furtives mais qui méritent un peu de lumière. De la lumière le pivot français vient donc d’en recevoir un peu avec ce trophée de Joueur de la semaine en G League, assurément pas l’Oscar d’une vie mais ne faisons pas la fine bouche.

14 points à 6/15 au tir et 2/2 aux lancers, 9 rebonds et 2 contres en 27 minutes

28 points à 12/17 au tir dont 0/1 du parking et 4/4 aux lancers, 23 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 37 minutes

24 points à 10/13 au tir et 4/6 aux lancers, 20 rebonds, 5 passes et 2 contres en 33 minutes

Beaucoup. Trop. Facile. Certains diront qu’en G League la défense est tellement permissive que ce genre de performance est à prendre aves des pincettes ? Ici on imagine donc que vous seriez sans doute capable de faire pareil. Bref. Bref, Moussa Diabaté cartonne cette saison, il cartonne en G League sous les ordres d’un coach – Paul Hewitt – fraîchement élu coach of the month et on est sûr que cette info vous laisse pantois.

Moussa avait fait une apparition remarquée avec le groupe de Tyronn Lue il y a de ça dix jours environ, et nul doute que ses perfs à l’échelon inférieur sont surveillées, scrutées, disséquées par le staff des Clippers. La raquette des Voiliers n’est pas la plus dense de NBA, Ivica Zubac est intouchable mais Moses Brown est une pipe, et autour ce sont davantage des postes 4 qui occupent en général le secteur. Suffisant pour voir le Mouss intégrer à plein la rotation des grands ? Un peu plus compliqué que cela mais au gré du load management et autres remous d’une régulière on devrait en tout cas voir le grand Diabaté de temps à autre sur les parquets NBA, d’autant plus s’il continue son carnage en Ligue 2.

Des grands 20/20 sur de pauvres loulous qui n’avaient rien demandé. Voilà ce que Moussa Diabaté pourrait continuer de faire si on ne lui donne pas sa chance en NBA. N’oubliez pas que DeAndre Jordan y joue 15 minutes par match, please.