Blessé au genou face aux Knicks et incapable de finir le match, Tyrese Haliburton attend de connaître la gravité de sa blessure. Autant dire que les fans des Pacers allument les cierges en ce moment même.

Si la prestation de Jalen Brunson nous a mis de bonne humeur cette nuit du côté du Garden, impossible de ne pas être préoccupé en voyant Tyrese Haliburton qui fait la grimace et qui doit quitter le terrain en avance… Sur une attaque de cercle durant le troisième quart-temps, le meneur d’Indiana retombe assez brutalement et semble se faire mal au genou gauche, les images ne donnant pas un excellent aperçu du choc.

Boitillant pour rejoindre les vestiaires, le joueur ne reviendra pas sur le terrain avant le coup de sifflet final. De quoi inquiéter les fans des Pacers et les commentaires d’après-match de Rick Carlisle ne sont pas non plus très rassurants.

Carlisle goes on to say Tyrese Haliburton will “leave the building using crutches” after a fall in the third quarter left him with a sore left elbow and sore left knee. Said Haliburton will get looked at tomorrow and the hope is it isn’t anything that’s a long-term issue. https://t.co/QGI6AH5k4l

— Tim Bontemps (@TimBontemps) January 12, 2023