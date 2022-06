Depuis l’annonce en début de semaine des obstacles rencontrés par Kyrie Irving et les Nets dans la négociation d’un nouveau deal pour Uncle Drew, le nombre de spéculations a logiquement grimpé en flèche en marge de la Draft NBA qui aura lieu jeudi soir. Et secrètement, plusieurs franchises NBA aimeraient bien voir Kyrie quitter Brooklyn. Mais pas pour le récupérer lui, pour récupérer Mister Kevin Durant. What ?!?

Quand KD a signé sa très grosse prolongation de contrat avec les Nets en août 2021, il n’imaginait sans doute pas un scénario dans lequel James Harden n’évolue plus à ses côtés quasiment un an plus tard, le tout avec un Kyrie Irving qui pourrait tout simplement décider d’aller jouer ailleurs. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont évidemment arrivées au cours des dix derniers mois à Brooklyn, et le championship project démarré en 2019 semble peut-être plus que jamais menacé aujourd’hui. Dans un papier publié tout récemment sur ESPN, le roi de la breaking Adrian Wojnarowski a fait un point sur la situation actuelle des Nets, en mettant en avant l’impact d’un potentiel départ d’Irving sur l’envie de KD de rester à Brooklyn. Pour rappel, Uncle Drew et les Nets sont aujourd’hui dans une « impasse » concernant l’extension de Kyrie, impasse qui aurait pour origine la volonté de la franchise new-yorkaise à offrir un contrat court à Irving au lieu d’un deal sur le long terme que cherche logiquement Drew. Le manager général Sean Marks avait refusé lors de sa conférence de presse de fin de saison de s’engager sur une prolongation longue durée avec Kyrie, rien de plus compréhensible quand on sait qu’Irving n’a joué que 103 matchs sur 226 en trois saisons. Sauf que d’un autre côté, les Nets savent également qu’ils jouent un peu avec le feu étant donné la forte relation qui existe entre Irving et Durant.

« Les Nets veulent rester ‘disciplinés’ par rapport à l’extension de Kyrie Irving. […] Mais ils prennent également le risque de se mettre à dos Kevin Durant, qui pourrait revenir sur son engagement avec Brooklyn en cas de départ d’Irving. » – Adrian Wojnarowski

Il existe un monde où Kyrie Irving ne prolonge pas avec les Nets et où Kevin Durant se retrouve tout seul avec un Ben Simmons qui n’a pas joué de toute la saison. Si ce scénario venait à se concrétiser, y’a moyen que KD réévalue sa situation actuelle à Brooklyn jusqu’à potentiellement demander un transfert. Un scénario que plusieurs franchises aimeraient voir si l’on en croit Adrian Wojnarowski, car évidemment ça offrirait une ouverture inespérée pour éventuellement s’offrir les talents de l’un des meilleurs joueurs du monde pour les années à venir. Comme le rappelle Woj, Durant est cependant lié à Brooklyn pour les quatre prochaines saisons et son avenir dépend donc en grande partie de ce que les Nets veulent bien faire de lui, peu importe son statut de superstar. Si KD demande un transfert dans un avenir pas trop lointain, la franchise new-yorkaise pourrait très bien dire non et continuer à construire son projet sur Durant malgré le départ d’Irving. Une situation qui ne serait évidemment pas idéale, mais dans le même temps Easy Money Sniper ne semble pas être du genre à faire une Ben Simmons ou bafouer son basket comme James Harden pour obtenir son bon de sortie. KD respecte bien trop le basket pour ça.

Woj lays out Kyrie Irving negotiations from a Nets perspective: 1. They wanna stay “disciplined” on an extension 2. They understand they’re running the risk of alienating Kevin Durant pic.twitter.com/9TF9NVo9H3 — Anthony Puccio (@APOOCH) June 22, 2022

Alors qu’on soit bien clair, on n’y est pas du tout pour l’instant. D’après Adrian Wojnarowski et d’autres sources proches du dossier, les Nets et Kyrie Irving cherchent à trouver une solution à cette impasse contractuelle, et une prolongation reste le scénario le plus probable à l’heure de ces lignes. On le sait, dans les négos, chaque partie commence par mettre sur la table ce qu’elle veut dans un monde idéal, et ensuite ça travaille autour pour essayer de trouver le meilleur compromis. Les discussions entre la franchise de Brooklyn et Kyrie semblent se dérouler de cette manière, avec donc comme objectif de prolonger l’aventure pour que tout le monde soit content et ainsi permettre aux Nets de jouer le titre dès la saison prochaine. Dans le cas contraire par contre, qui sait ce qu’il peut se passer…

Dans les coulisses de la Ligue, plusieurs dirigeants espèrent voir le projet de Brooklyn exploser complètement afin d’avoir une chance de récupérer Kevin Durant. Ce dernier s’était engagé pour le reste de son prime avec l’équipe new-yorkaise, alors existe-t-il vraiment un scénario où KD porte un autre maillot d’ici à 2026 ? On ne miserait pas dessus à l’heure de ces lignes, mais on sait que la NBA est un monde où pratiquement tout est possible.

Source texte : ESPN