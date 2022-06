La Draft ? Laissez-moi rire. La Free Agency qui approche ? Bien sûr que non. Ah, oui, je sais, le sacre tout récent des Warriors, fallait qu’on en (re)parle. Eh non, pas du tout, mais alors pas du tout du tout. Messieurs dames asseyez-vous confortablement et dégustez dès à présent la news la plus folle du mois de juin.

Ja Raffe, ça vous dit quelque chose ? Un rappeur ? C’est vrai que le nom sonne bien. Une fois de plus vous êtes dans le faux, puisque l’on parle ici d’une girafe. Une girafe ? Ouais, une girafe. Une girafe de bière ? Nope, une girafe de zoo, t’sais le grand animal jaune et marron avec un cou à donner des envies de toboggan à ton gamin, animal parfois surnommé Hasheem Thabeet ou Shawn Bradley quand ces drôles de bestioles s’envoient des punchlines entre elles dans l’enclos. L’info qu’elle est-elle ? C’est l’histoire d’une girafe donc, née il y a un an et demi dans un zoo de Memphis et malicieusement prénommée Ja Raffe, en l’honneur du très jeune héros local Ja Morant. C’est-y pas mignon, d’autant plus qu’à l’époque Raffe et Morant s’étaient même rencontrés pour se faire un petit béco et immortaliser le tout avec une oud eux photos. Tro-chou-pi.

Ja Raffe ça ressemble à Giraffe (girafe en anglais, ils s’emmerdent pas), vous avez tous compris l’idée mais aujourd’hui la belle histoire a pris un tournant alarmant puisque Ja a du rejoindre un autre environnement, plus à l’Ouest, dans l’Utah, le jeu de la Free Agency faisant donc également ses gammes dans le monde de l’animalerie, de la savanerie pour être plus précis. Tout le monde a en tout cas l’air d’être très heureux au Utah Ogle’s zoo, et en particulier Stéphanie et Minka, dont on ne sait pas vraiment si ce sont des soigneuses, les patronnes du zoo ou alors deux girafettes en mal de compagnie.

Breaking: Ja Raffe has officially been traded from the Memphis Zoo to Utah’s Hogle Zoo 🦒 pic.twitter.com/kjlOcKzMmx — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 22, 2022

Voilà pour la BREAKING NEWS de la soirée, que dis-je, de l’année 2022. Une partie de Ja qui quitte Memphis mais, pas de panique chers fans des Grizzlies, le fantastique meneur de la franchise des Grizzlies n’a logiquement pas prévu de partir jouer pour le Jazz, même si Rudy Gobert a un joli profil d’animal à long cou.