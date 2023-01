Alors que les Nets étaient en plein boom avec 18 victoires en 20 matchs, le ciel s’est rapidement assombri sur Brooklyn quand Kevin Durant s’est blessé au genou à Miami il y a dix jours. L’équipe new-yorkaise est-elle destinée à connaître un gros trou d’air sans son MVP ? Kyrie Irving assure que non, mais les premiers résultats ne rassurent pas.

Il y a un an, jour pour jour, Kevin Durant ratait son premier match sur 21 consécutifs à cause d’une entorse du genou. Le bilan des Nets sur ces 21 rencontres ? 5 victoires pour 16 défaites.

Nous sommes aujourd’hui le 17 janvier 2023 et difficile de ne pas faire le rapprochement avec la saison passée quand on sait que KD va manquer un mois de compétition pour une blessure similaire. C’est d’autant plus difficile au vu des premiers résultats sans Durant, Brooklyn s’inclinant à deux reprises contre Boston (109-98, ça arrive à des gens bien) et Oklahoma City (112-102, plus inquiétant) à la maison depuis la blessure du Slim Reaper. Sauf que pour Kyrie Irving, cette comparaison n’a pas lieu d’être. Voilà ce qu’il a déclaré après la rencontre face au Thunder dimanche en conférence de presse.

“Je ne pense pas qu’on va galérer sans Kevin (Durant). Je n’y crois pas. Et les gars dans le vestiaire non plus. Ce n’est pas du tout comme l’an dernier. Donc la comparaison doit s’arrêter. Je vous [les journalistes, ndlr.] laisse comparer si vous voulez, mais nous on ne fait aucune comparaison avec la saison dernière. Notre objectif est de contrôler notre niveau de concentration et la manière dont on se prépare.”

Comparaison injustifiée ?

Quand on regarde dans le rétro et qu’on revient un an en arrière, c’est vrai que la situation était complètement différente autour de la blessure de Kevin Durant. Pour rappel, en janvier 2022, Kyrie Irving jouait un match sur deux (en tout cas que les rencontres à l’extérieur) à cause des restrictions liées à la politique new-yorkaise anti-COVID, James Harden faisait la gueule à cause de cette situation et se voyait déjà à Philadelphie, et puis il n’y avait aucune vraie cohérence sur le plan collectif. Bref, un joli bordel qui poussera plus tard Kevin Durant à demander son transfert.

Aujourd’hui, les Nets ont bien plus de garanties. Il y a évidemment cette dynamique exceptionnelle de 18 victoires en 20 matchs depuis fin novembre, forcément ça donne confiance. On a aussi un groupe qui s’est vraiment trouvé depuis la prise de fonction du nouveau coach Jacque Vaughn après le chaos du début de saison. Collectivement c’est plus solide, les joueurs connaissent bien leur rôle, et on a envie de croire que la KD-dépendance n’est pas aussi élevée que l’an passé.

“Le fait que je sois constamment dans le cinq, ça aide. Et puis on n’a personne dans le vestiaire qui s’investit seulement à moitié (coucou James Harden ?). On se concentre avant tout sur l’objectif global. Là, ce sont des matchs d’échauffement pour les grands rendez-vous du mois d’avril.” – Kyrie Irving sur la différence par rapport à la saison dernière

Mais tout cela ne protège pas pour autant les Nets par rapport à une potentielle chute au classement. Surtout si Kyrie Irving n’élève pas son niveau de jeu lors des échéances à venir.

Kyrie Irving says he doesn’t believe the Nets will struggle without Kevin Durant. Two fourth-quarter collapses — including an embarrassing blown lead against OK — say otherwise. With Durant out, it’s clear Irving must step up. So far, no good. More: https://t.co/D2lHCzyQh1 — Kristian Winfield (@Krisplashed) January 16, 2023

En l’absence de Kevin Durant, on attend évidemment d’Uncle Drew qu’il prenne les choses en main et évolue à un niveau encore plus élevé que celui de la première partie de saison (25 points, 5 rebonds, 5 passes à 48% au tir). Ses performances lors des deux défaites contre Boston et Oklahoma City ? 24 points à 9/24 au tir, puis 15 points à 7/20. Compliqué de gagner dans ces conditions pour Brooklyn, encore plus quand vous avez Ben Simmons qui totalise exactement zéro point sur l’ensemble des deux matchs (0 contre Boston, absent contre OKC).

Autant dire qu’il va falloir se bouger sérieusement avant le road-trip à l’Ouest qui attend les Nets. Sinon les mauvais souvenirs pourraient vite remonter à la surface…