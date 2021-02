Boston assure face aux Raptors : dur de lutter face aux All-Stars des Celtics, les fameux Semi Ojeleye et Payton Pritchard

La NBA ce n’est pas que des stars, c’est aussi des role players capables d’élever leur niveau de jeu quand il le faut. Semi Ojeleye, 24 points, et Payton Pritchard, 21 points, ont ainsi pris cette nuit les choses en mains quand leurs deux leaders n’étaient pas ou moins au rendez-vous, face à des Raptors toujours aussi fébriles sur back-to-back cette saison.

Boston, qui était sur une série de deux défaites d’affilée, recevait cette nuit les Raptors de… Tampa, faudra s’y faire encore quelques mois, qui pour leur part étaient plutôt en forme avec une série de deux victoires de suite. Une rencontre assez importante puisque en cas de victoire les Raptors pouvaient revenir sur les Celtics au classement. Grace à une première mi-temps maîtrisée par les hommes en vert, Boston va vite prendre les commandes du match mais… pas grâce à qui vous pensez. Si Jaylen Brown (12 points à 3/14 au tir) et Jayson Tatum (17 points à 5/13 au tir) ont ainsi eu un jour sans au scoring, ce qui n’était pas le cas de… Semi Ojeleye, habité par l’esprit de Ray Allen, qui sur les 24 premières minutes du match a marqué… 19 points, à 5/7 du parking notamment. D’ailleurs soyons clair, même sans ses deux stars au top, Boston a sorti une prestation assez historique puisque pour la première fois de leur histoire, trois joueurs ont rentré cinq 3-points ou plus dans la même rencontre. Pas Larry Bird, pas Ray Allen, mais bien Semi Ojeleye, Kemba Walker et Payton Pritchard.

Cette efficacité à 3-points a d’ailleurs été la clef du match, face à des Dinos qui n’auront jamais trouvé de solution pour éteindre l’incendie : 20 sur 39 de loin, soit 51% de réussite et donc 60 points marqués du parking face à des Raptors qui eux n’en rentraient dans le même temps que… neuf. Une différence significative qui a permis aux Celtics de faire la course en tête pendant toute la rencontre. En effet, jamais les Canadiens n’ont été devant durant le match et cette efficacité de loin n’y est pas pour rien. On a d’ailleurs eu une opposition de style en attaque puisque si Boston basait son attaque sur des filoches de derrière la ligne, les Raptors misaient pour leur part sur la réussite intérieure, poste où la défense des Celtics est sûrement la plus faible. Toronto marquera ainsi 58 de ses 106 points dans la raquette contre seulement 32 côté Celtics sauf que voilà, un dunk ou un lay-up sur la gueule de Daniel Theis ça a beau être stylé ça ne vaut que deux points et les tirs du parking en valent trois, élémentaire mon cher Payton.

Car oui, Payton Pritchard a été l’autre homme du match avec 20 points à 6/10 au tir dont un joli 6/8 de loin. Et le rookie a encore joué comme un vétéran qui a passé treize ans dans la grande Ligue avec peu de déchet, peu de décisions hasardeuses et surtout une efficacité au tir insolente. Les Raptors ne s’attendaient sans doute pas à jouer Chris Paul cette nuit, mais c’est aussi là où on voit que Jaylen Brown et Jayson Tatum sont des joueurs qui peuvent devenir… spéciaux. Les deux All-Stars (oui oui Brown va être All-Star cette année) se sont ainsi transformés en gestionnaire du jeu quand leurs tirs ne rentraient pas, combinant pour 19 assists en lâchant les bons ballons quand la défense se resserrait autour d’eux, et laissant de ce fait les copains ouverts tout autour de la ligne à 3-points. Une belle prestation de la part des deux amigos, qui montrent chaque jour qui passe qu’ils sont plus que de simples scoreurs et que leur palette, que ce soit offensive ou défensive, grandit à un rythme impressionnant. Boston met ainsi fin à une série de deux défaites grâce à une prestation collective très aboutie, petit bol d’air puisque les Celtics renvoient par la même occasion les Dinos à deux victoires derrière eux. En face, on aura trouvé les Raptors fatigués, des Raptors qui perdent pour la quatrième fois de la saison, en autant de match, la deuxième rencontre d’un back-to-back. Pourtant, sur les trois dernières saisons, les Dinos étaient à 26 victoires pour 11 défaites sur ce genre de rencontre, le meilleur bilan de la Ligue.

Les Celtics ont de la ressource et surtout des role players qui, dans un bon jour, peuvent faire pencher la balance en leur faveur. C’était le cas de Semi Ojeleye et Payton Pritchard cette nuit, qui ont combiné pour 45 points et 12 tirs du parking, histoire de bien dégouter des Raptors pourtant loin d’être ridicules.