Trae Young mange son amende de 20 000$ : et oui, crier sur les arbitres après le coup de sifflet final reste répréhensible en NBA

Trae Young s’est cru plus malin que les autres en allant protester auprès des arbitres après le coup de sifflet final sur une potentielle faute de Willie Cauley-Stein non-sifflée. Astuce qui n’est pas passée auprès du boss Adam Silver qui lui a quand même infligé une amende de 20 000 dollars. On ne joue pas avec Adam, deuxième défaite en… un match.

Flashback. Alors que le score est de 118-117 mercredi soir pour les Mavericks, les Hawks récupèrent la balle avec 4,7 secondes à jouer et un potentiel buzzer-beater entre les mains. On se doute bien que c’est Trae Young et ses tirs à 3-points du parking qui vont hériter du ballon sauf que voilà, Ice Trae va se manger un bon écran de Willie Cauley-Stein qui va le faire tomber au sol. Cela oblige Kevin Heurter à faire la remise en jeu pour Danilo Gallinari qui tente un jump shot en déséquilibre et surtout sans succès. Game over, les Mavs repartent d’Atlanta avec la win. Mais Trae Young, bien remonté après sa chute et l’écran qui selon lui aurait mérité une faute, se dirige virulemment vers l’arbitre, retire son protège-dent et va crier à la gueule du pauvre ref au n°58 des mots doux que nous ne relaierons pas ici, mais croyez nous des mamans ont pu être insultées. Le Trae était donc bien remonté, à tort ou pas, telle est la question. Il est vrai que sur le ralenti on voit un écran « bien physique » posé par Cauley-Stein mais de là à siffler faute… joker. Les arbitres ont d’ailleurs examiné les ralentis après le match et pour eux, ne pas siffler faute était la bonne décision car en aucun cas l’écran ne paraissait illégal. Young s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et sa chute, aussi dommageable qu’elle eût été pour les Hawks, ne méritait pas cette réaction disproportionnée auprès de l’arbitre. Cocasse de la part de Trae quand on sait qu’il est le nouveau roi pour aller chercher des fautes de derrière la ligne en se jetant sur le défenseur après un pump fake. Et oui, en NBA, les coups de sifflets ne vont pas toujours dans ton sens et Young l’a appris à ses dépends mercredi soir. Surtout, avec seulement six points scorés en deuxième mi-temps, le meneur des Hawks ne peut s’en prendre qu’à lui-même pour la défaite et pas sur un pauvre écran involontaire de ce joueur involontaire qu’est Willie Cauley-Stein.

Mais quoi qu’il en soit, on se doutait bien que cette altercation avec l’arbitre allait coûter quelques billets à notre cher ami. Et c’est chose faite puisque Adam Silver a tranché : ce seront ainsi 20 000 dollars que Trae devra verser à la NBA et avec la leçon suivantes, une fois de plus : les arbitres sont intouchables en NBA et un mauvais geste envers eux ne sera jamais sans conséquences. Après le match, le meneur s’est livré sur la dernière action et c’est surtout de la frustration qu’il a ressenti, celle de ne pas avoir pu délivrer la victoire à son équipe, une frustration qu’il a donc déversé sur ce pauvre arbitre :

« Je ne vais pas fuir le ballon quand il reste quatre secondes sur l’horloge et quand on essaye de remporter le match. Je ne vais pas tomber juste pour tomber lors de la dernière action. C’est la partie la plus frustrante. De ne pas avoir l’opportunité de réaliser l’action qu’il faut à la fin du match c’est vraiment frustrant. »

Trae Young va donc prendre son amende après sa violente confrontation vers un arbitre après le coup de sifflet final de la rencontre face aux Mavs. On espère que le garçon s’est directement dirigé à la salle pour prendre du muscle, histoire d’éviter à nouveau de manger le sol sur une autre fin de match un peu trop chaude.

