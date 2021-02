NBA Top 5 du jour : Victor Oladipo postérise Duncan Robinson, féroce le garçon

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 5 de la nuit, avec au menu aujourd’hui un Victor Oladipo qui met Duncan Robinson sur le poster. On sourit pour la photo s’il vous plaît !

#5 : bon, OK, Blake Griffin n’est plus tout à fait (du tout même) le joueur hyper aérien qu’il a pu être. Pour autant, le garçon n’a pas perdu tout son talent. Son enchaînement cross dans le dos, puis spin move et finition propre près du cercle sur le crâne de Myles Turner nous le prouve.

#4 : Ben Simmons est partout ! Le joueur des Sixers contre tout d’abord Anfernee Simons sur une tentative d’alley-oop puis relance rapidement pour Matisse Thybulle. Son jeune compatriote dégaine dans la foulée du parking et punit. Propre !

#3 : Josh Jackson est un dragster ! On vous l’avait déjà dit et ce constat s’est une nouvelle fois vérifié. Demandez son avis à Jeremy Lamb, complètement mis dans le vent sur le départ en dribble vers le cercle du Piston. Féroce !

#2 : mesure de sécurité n°1 : toujours regarder dans le rétro ! Eric Paschall pensait que la route était libre après avoir écarté Nikola Vucevic de l’épaule mais c’est bien son pote Khem Birch qui est venu de nulle part pour lui coller une tartine.

#1 : Victor Oladipo drive ligne de fond et s’offre un beau dunk sur la tronche d’un Duncan Robinson en retard et à la faute. C’est pas grave Duncan, fallait bien tenter de l’arrêter !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.