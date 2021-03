TrashTalk Fantasy League x Ligue Tarmak : les résultats sont tombés, c’est l’heure de la distribution des cadeaux !

Du 15 au 28 février, la compétition a été rude dans le cadre de la Ligue Tarmak en TrashTalk Fantasy League. Un concours qui touche à sa fin aujourd’hui, voici donc les vainqueurs !

Vous étiez près de 5000 participants à croire en votre chance, votre nez fin, vos capacités à trouver le bon joueur tous les soirs. Prêts à tout pour dominer la compétition, vous avez parfois exulté, puis pleuré, réalisé la violence d’un bad pick et enfin cru en votre karma plus qu’en votre propre famille. Pour cette ligue qui a offert un paquet de hauts et de bas, un groupe venu de l’élite a su s’imposer au bon moment pour repartir avec de chouettes cadeaux. On vous avait promis que 2021 démarrerait bien pour certains, on a tenu notre parole : voici sans plus tarder les lots et les vainqueurs du concours Tarmak sur la TrashTalk Fantasy League. Pour les autres, rendez-vous dans le rayon basket du magasin Décathlon le plus proche de chez vous ou sur le site decathlon.fr pour l’arrivée massive de la collection Tarmak x NBA dans les bacs prévue fin mars !

# LES CADEAUX

Places 1 à 5 : 1 paire de chaussures, franchise au choix (Lakers, Warriors, Rockets, Bucks, Nets, Heat ou Celtics)

: 1 paire de chaussures, franchise au choix (Lakers, Warriors, Rockets, Bucks, Nets, Heat ou Celtics) Places 6 à 15 : 1 sous-vêtement thermique, franchise au choix (Lakers, Clippers, Warriors, Rockets, Nets, Knicks ou Celtics)

# LES VAINQUEURS

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Vous serez contactés prochainement par mail ! Un message vous sera envoyé afin que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot. Vous pouvez déjà anticiper en préparant votre taille et la franchise de votre choix.

_____

Merci aux 4447 participants de ce grand tournoi, à Tarmak qui a permis à certains de bien démarrer l’année : on revient très vite avec de nouveaux concours, de nouveaux cadeaux, et de nouveaux picks attendus tous les soirs. La TTFL continue !