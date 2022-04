C’est une pause bien méritée qui nous est proposée jusqu’au début des Playoffs. En NBA comme en TrashTalk Fantasy League, la saison régulière n’a pas été tendre et elle a parfois laissé des traces. Notre cerveau a bouilli à de nombreuses reprises, en tentant de prédire l’avenir et en usant de stratégies toutes plus foireuses les unes que les autres pour slalomer entre les carottes tant bien que mal. Mais au bout du compte, après 165 picks et de sacrés coups de nez fin depuis le mois d’octobre, il est l’heure de saluer les grands vainqueurs de cette septième saison de l’histoire de la TTFL.

_____

Les brackets des Playoffs sont bouclés, les decks sont de nouveau prêts à être rempli et ça sent bon la poudre aux quatre coins de la TTFL. Mais avant d’embrayer pour de bon dans cette guerre des Playoffs à partir de ce samedi 16 avril, il convient de s’arrêter quelques secondes pour prendre le temps de féliciter les champions qui ont assuré pendant la saison régulière !

# SAISON RÉGULIÈRE 2021-22

Vainqueur du classement individuel : Darkias

C’est le plus beau des trophées, et c’est la plus belle des lignes à ajouter sur son CV. Pour sa saison rookie en TTFL, le franchise player de la KingsTeam a été sensationnel tout au long de cette saison régulière, avec près de 41,62 points (!!) de moyenne envoyés tous les soirs en TTFL. Si Stephen Curry a pu lui jouer de sales tours à certains moments de la saison avec son fameux score négatif en novembre 2021 (-3), Karl-Anthony Towns a quant à lui assuré à fond les ballons en lui offrant le meilleur score de sa saison régulière (99 points vs Spurs). Les Sixers, bien utilisés avec la répartition Joel Embiid – James Harden – Tyrese Maxey, ont été l’arme fatale de Darkias, qui a su résister aux coups de pression de CongoCAsh28 et FrederiqueVanneVite qui pouvaient encore rêver du Top 1 jusqu’au dernier pick de la saison.

Toute l’équipe de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc Darkias pour son incroyable parcours, lui qui repartira avec 100€ de freebets offerts chez ParionsSport + 1 t-shirt spécial TTFL Champ’ ! Les membres du Top 10 du classement de la saison régulière seront tous récompensés, allant de 10 à 50€ de freebets en fonction de leur place au classement (infos en détail ici). Évidemment et comme annoncé, si un joueur avec plusieurs comptes se trouve en mesure d’être récompensé, il n’y aura qu’une seule récompense donnée afin de bien féliciter les 10 cerveaux différents les plus réguliers de la saison régulière.

En quelques mots : satisfait de cette saison rookie. 🎉 pic.twitter.com/Sq8uWzGR9M — MatNBA47 (@MathieuHERVE47) April 11, 2022

Le Top 10 individuel de la saison régulière 2021-22 en TTFL (multicomptes exclus)

Darkias CongoCAsh28 FrederiqueVanneVite Darrich jeffsquale Mania ManuPey dirty Tiche40 Odelljames93

Vainqueurs du classement par équipe : All-InCrew

Il n’y aura pas de Threepeat de la part de Jumpallin ! L’exploit était déjà immense, avec un back-to-back assumé sans trembler en 2021. Mais la TTFL est sans pitié et la concurrence ne fait que se renforcer, année après année. La saison 2021-22 a aussi été marquée par l’arrivée en masse des équipes all-in au sommet du classement collectif. Si la régularité de PoubellesP (1er), mais aussi de Podium (sur la deuxième marche du… podium) ou encore Allindu42 (3è) méritent toutes nos félicitations au même titre que RedSkull (4è), c’est la team All-InCrew qui sera mise en avant cette saison pour récompenser la meilleure équipe de 10 membres indépendants. Conformément à ce qui avait été annoncé dans un communiqué antérieur, TrashTalk tient à souligner et congratuler le travail d’équipe effectué tout au long de ces six mois de saison régulière, avec des stratégies à mettre en place conjointement et une pluralité des avis à respecter au quotidien avec les difficultés que cela représente. Et à ce petit jeu là, c’est le All-InCrew qui s’en est le mieux sorti au terme d’un parcours digne des Suns. L’extraordinaire x10 sur Kyrie Irving en mars dernier (92 points) avait permis au bataillon de frapper fort dans le classement, et ce malgré une soirée cauchemardesque de novembre (0 point) et une bulle collective sponsorisée par un LeBron James listé inactif au dernier moment. Pas de panique pour autant, l’équipe spécialisée dans le all-in a su rester solidaire et garder une belle homogénéité dans ses choix pour survivre à ce marathon infernal avec une moyenne impressionnante de 6528,4 points par joueur.

Toutes les équipes de TrashTalk et du TTFLab félicitent donc All-InCrew pour leur score d’exception, ils repartiront avec un t-shirt spécial TTFL Champs pour chaque membre du roster.

Pour profiter de ces magnifiques cadeaux, il faudra bien évidemment posséder un compte au statut confirmé chez ParionsSport en Ligne, que vous pourrez créer sous 30 jours si vous n’en avez pas encore un. Il faudra également être majeur, logique.

* Si vous êtes mineurs, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de ces gains.

** En cas d’ex-aequo sur les vainqueurs hebdomadaires ou les vainqueurs des Playoffs, un tirage au sort sera effectué entre les ex-aequo pour définir l’attribution des lots.