Miles Bridges avait jeté son protège-dents sur une fan après avoir été exclu lors de la défaite de Charlotte à Atlanta mercredi soir. L’ailier des Hornets s’est vite excusé, mais la Ligue lui a tout de même octroyé une amende de 50 000$, parce qu’un sou est un sou.

Tout s’est passé au moment de son exclusion, un peu sévère, lorsqu’il a écopé de deux fautes techniques successives pour avoir protesté contre l’arbitre. Les Hawks menaient de 31 points à moins de sept minutes de la fin de la rencontre, de quoi frustrer les joueurs de Charlotte qui savaient que c’était la fin de tout espoir de Playoffs. Qui se frotte à un Frelon s’y pique, un fan chambre alors Miles Bridges en agitant les bras pour lui dire en revoir lorsqu’il entrait dans le tunnel, et le joueur craque et balance son protège-dents qui atterrira… sur une femme qui n’avait rien demandé. Bon, on sait que ce n’est pas le genre de la maison et, au final, rien de grave si ce n’est la tronche étonnée de Madame et l’autre zouave qui continue à trashtalker MB jusqu’à plus soif. L’ailier des Hornets a d’ailleurs rapidement regretté son geste et s’est excusé juste après le match.

« J’ai perdu mon sang-froid avec tout ce qui s’est passé. En temps normal, je n’agis pas comme ça et c’était embarrassant pour moi et pour la franchise. »

Miles a précisé que les fans venaient au match pour les voir jouer et qu’il avait commis une erreur en les mettant en danger, assume toute responsabilité et punition de la Ligue et celle-ci a donc tranché en lui attribuant une amende de 50 000$. On ne sait pas si cela entraînera Miles Bridges à revoir son budget vacances, en tout cas le joueur de Charlotte n’est habituellement pas du genre à créer de vagues et il a rapidement fait preuve d’élégance après être sorti de ses gonds. Il a d’ailleurs tenté de prendre contact avec la fan sur Instagram, pour l’instant en vain, mais le geste est là.

Somebody get me in contact with the young lady. That’s unacceptable. https://t.co/MlLZjMgcBF — Miles Bridges (@MilesBridges) April 14, 2022

Les Hornets sont totalement passés à côté de leur match mercredi dernier à Atlanta. Rajoutez à ça une exclusion plutôt sévère et une utilisation dommageable de son talent en attaque, et vous obtenez de quoi frustrer complètement un joueur. Même un Miles Bridges, qui à part contre les arceaux de NBA ne s’énerve quasiment jamais. Bonnes vacances MB, et n’oublie pas de passer à la compta car les bons comptes font les bons amis.