La NBA va changer de logo pour fêter ses 75 ans : cool cool… mais on n’avait pas dit Kobe à la place de Jerry ?

Pour fêter les 75 ans de la ligue, la NBA veut marquer le coup et changera donc son logo pour une saison. Bon anniversaire ! Bon, un changement très léger, voyant le rectangle classique se transformer en diamant, mais conservant la silhouette de Jerry West. Désolé les fans de Kobe, Jerry n’est sûrement pas le Laker que vous vouliez voir sur le logo, il faudra encore patienter un peu.

Gros changement de logo l’année prochaine en NBA. Ah non en fait, on change juste la forme, mais on garde les bases. À l’occasion du 75ème anniversaire de la Ligue, la NBA a choisi de modifier son traditionnel emblème pour marquer le coup. Rien de vraiment novateur, mais la Grande Ligue a annoncé que tous les maillots, parquets et produits dérivés seront tous mis à jour avec ce logo. Le prétexte parfait pour acheter le maillot de Kawhi dans sa nouvelle équipe. En tout cas, niveau marketing, c’est encore une fois un beau move de la part de la clique d’Adam Silver. Déjà, il y a 25 ans, pour les 50 ans de la ligue donc (même pas besoin d’un Bac S), Jerry West, avait vu sa silhouette passer du blanc au doré… Mais d’ailleurs, ce logo avec Jerry, il vient d’où ? Allez on va se la jouer Stéphane Bern, en plus cool (no offense Steph) et faire un peu d’histoire. On est au début des années 60, et la Ligue n’était pas ce qu’elle est de nos jours, perdant ses fans au profit de la ABA, au jeu plus spectaculaire avec des stars comme Julius Erving, rien que ça. En 1969, la NBA fait donc appel à Alan Siegel pour changer le logo. Ce Monsieur, simple créateur d’un des logos les plus iconiques de l’histoire du sport, feuillette les pages du magazine Sport, et flashe sur une photo de Jerry West, qui deviendra donc « The Logo ». Bon, on se doute que ce n’est pas ce logo qui a fait que la ABA et la NBA ont fusionné, mais cette petite touche nouvelle a sûrement contribué à apporter une vision plus moderne d’une ligue en perte de vitesse.

Pour en revenir à Mamy NBA qui souffle ses 75 bougies, ce changement de look ne devrait pas faire l’unanimité. Même si au final ça ne change pas grand chose, les passionnés de la balle orange qui militent pour un changement de logo seront sûrement déçus de ne pas voir Kobe à la place de Jerry. Rester traditionnel ou innover, chacun son avis, en tout cas ici on avait envoyé une lettre à notre cher Adam pour un logo avec Bismack Biyombo, mais il nous a laissé en vu… Pourtant ça aurait eu de la gueule le poster de Russell Westbrook sur la tête du meilleur BB de la Ligue (Bradley who ?). On a ensuite retenté notre chance avec un Gérard torse nu avec le Larry O’Brien trophy, sans succès non plus. Ah oui, au fait, souvenez-vous qu’en 1996, l’année du logo doré, la NBA avait sorti la liste des fifty greatest, classant les 50 meilleurs joueurs de l’histoire (petits joueurs, nous on a sorti le Top 100). Vous voyez où on veut en venir ?

Coup de comm ou réelle célébration, chacun son avis, en tout cas, Jerry fait peau neuve l’année prochaine. Et puis comme la NBA ne laisse jamais rien au hasard, tous les produits porteront ce nouvel emblème en forme de diamant. Mais au final, est-ce que l’on attend pas plutôt la liste de 75th greatest pour pouvoir crier au blasphème plutôt que de s’attarder sur un logo quasi-similaire ?