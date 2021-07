Devin Booker remporte le « Community Assist Award » : une première médaille avant la prochaine dans… dix jours ?

2021 est assurément l’année où Devin Booker aura obtenu un nouveau statut. Le jeune arrière de 24 ans, qui régale sur les parquets cette saison et essaie d’obtenir sa première bague en NBA, est aussi très actif en dehors. Actif dans diverses associations et œuvres caritatives, la star des Suns a ainsi justement été récompensée par la ligue pour ses dons et son investissement.

Et voilà, déjà, un premier titre cette année pour Devin Booker. Le « NBA Community Assist Award » récompense les joueurs qui ont beaucoup agi pour… les communautés, comme son nom l’indique, mais aussi la présence à des événements de charité, les différents dons, l’implication pour aider les personnes dans le besoin, etc. Cette récompense est donnée chaque mois par la NBA, mais la Ligue donne aussi cet award à la fin de chaque saison, au joueur qu’elle estime le plus méritant. En réalité, c’est le public ainsi qu’un panel de dirigeants de la ligue qui vote, et cette année le lauréat est donc D-Book. La star des Suns succède à son coéquipier Chris Paul, l’un des vainqueurs de l’award en 2020. Et oui, rappelons que l’an passé plusieurs joueurs avaient été nommés par la NBA au vu de la situation exceptionnelle liée à la crise sanitaire. Ainsi, en plus de CP3, Jaylen Brown, George Hill, Harrison Barnes et Dwight Powell avaient été récompensés de ce Community Assist Award. Beaucoup de stars ont déjà reçu cette distinction, comme Russell Westbrook, en 2015, et si vous voulez encore plus briller en soirée, vous pourrez aussi vous vanter de connaitre les lauréats de ce titre honorifique en 2019 et en 2018 : Bradley Beal et Kevin Durant. De rien, c’est cadeau.

👏 Congrats to @DevinBook of the @Suns for being named the winner of the 2020-21 Seasonlong NBA Cares Community Assist Award presented by Kaiser Permanente (@kpthrive)‼️ Learn more about Devin’s efforts: https://t.co/8wapaxl534 pic.twitter.com/MEWqSJvrYd — NBA Cares (@nbacares) July 7, 2021

La star des Suns est très active dans la région de Phoenix en dehors des parquets. Sa demi-soeur, Mya, souffre du syndrome de DiGeorge, une maladie génétique très rare, et le jeune homme est donc forcément concerné par les causes humanitaires. Très impliqué l’année dernière, dans une période où la situation sanitaire était hors de contrôle dans l’Arizona, Booker s’est encore montré très généreux cette année. Sa dernière action marquante ? Un don de 500 000 dollars envers cinq associations, pour aider les jeunes et les familles locales. Le numéro 1 des Suns a aussi crée sa fondation : le « Devin Booker Starting Five ». A 24 ans, Book montre une aussi grande maturité sur les parquets qu’en dehors. Enfin, il s’est aussi engagé à renouveler son don de 500K pendant cinq ans et va donc donner 2,5 millions de dollars sur cette période, en plus de toutes les autres actions humanitaires qu’il mène et mènera encore.

Devin Booker est un joueur de classe mondiale. La classe, un adjectif qui lui va aussi bien sur les parquets qu’en dehors. Beaucoup de stars de la NBA se sont investies pour les différentes communautés et les plus démunis dans l’histoire, mais ce n’est pas une obligation. Alors, il faut continuer à saluer ce genre d’actions, même avec des distinctions méconnues comme ce Community Assist Award. Bravo Devin, il ne te manque plus que la bague et ça te fera deux magnifiques titres cette année.