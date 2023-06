On le savait, c’est désormais officiel : Victor Wembanyama a été sélectionné en première position de la Draft NBA par les San Antonio Spurs. Mais même si c’était largement attendu, Wemby n’a pas pu cacher ses émotions au moment de s’exprimer juste après sa sélection.

C’est un rêve de gosse qui vient de se réaliser pour le phénomène français. Et quand on réalise ses rêves, parfois on craque.

Juste après avoir entendu son nom sortir de la bouche du big boss de la NBA Adam Silver, Victor Wembanyama n’a pas pu retenir ses larmes, lui qui vient de devenir le premier Français de l’histoire à être sélectionné en première position de la Draft.

“C’est indescriptible” a déclaré Wemby au micro de Rémi Reverchon de BeIN Sports. “C’est une explosion d’émotions. J’avais la boule au ventre lors des 5, 10 minutes avant qu’il m’appelle. C’est le premier gros gros accomplissement de ma vie. C’est incroyable.”

Un accomplissement incroyable, mais aussi beaucoup de fierté de représenter le drapeau tricolore de la plus belle des manières.

“Au-delà du rêve de gamin que je réalise, la fierté d’être le premier numéro 1 de draft français, elle est incroyable. C’est aussi pour ça que je le fais. Ça m’émeut de ouf, je veux continuer à porter haut et fort les couleurs de la France, à apporter plein de choses à la France, des titres mais au-delà de ça aussi.”

Des mots magnifiques, qui ont failli provoquer des larmes chez nous aussi.

Ce jeudi 22 juin 2023 restera très clairement comme une date à part dans l’histoire du basket français, et évidemment aussi dans le parcours de Victor Wembanyama. C’est une étape charnière pour celui qui est considéré depuis de nombreux mois comme un prospect générationnel voire même le meilleur prospect all-time pour certains. Une étape qu’il faut célébrer comme il se doit, en attendant d’autres accomplissements qui seront – on l’espère – encore plus gros que celui-là.

