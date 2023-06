Qui dit nombre de places limité, dit forcément déçus à la fin de la Draft. C’est sûrement le cas de Jacob Toppin, qui n’a pas entendu son nom appelé par Adam Silver ou Mark Tatum au Barclays Center. De quoi repartir bredouille sans contrat garanti… à moins que.

Pas de panique Jacob ! Tu sais ce que c’est que le népotisme ? C’est lorsque ton frangin est déjà en NBA et que tu réussis à gratter un contrat de 10 jour grâce à lui. Du pistonnage quoi :

Kentucky forward Jacob Toppin has agreed on a two-way contract with the New York Knicks, sources tell ESPN. He’s the younger brother of Obi.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 23, 2023

Bien que ça mérite sa vanne de voir le petit frère automatiquement signer chez l’équipe du frangin après son échec à la Draft, ce genre de pratique reste monnaie courante après les 58 choix annoncés. Les franchises “repêchent” en effet les non-sélectionnés pour les tester quelques jours dans les laboratoires internes de chaque franchise, un genre de 3ème tour quoi, histoire de rendre nostalgique les fans des années 60.

Mais du coup qu’est ce qu’il vaut le Jacob ? Potentiel à exploiter ou on fait juste plaisir au frangin ? Aucune idée. En tout cas lorsqu’on regarde l’ancien ailier de Kentucky dans ses oeuvres, aucun doute n’est possible, c’est bien le frère d’Obi. Du gros dunk, une détente d’antilope, et du smooth par séquences. Pour les plus dépressifs d’entre vous, on vous sert 30 minutes de ses highlights sur un plateau d’argent, occasion également de voir deux ou trois actions du 10è choix de la Draft Cason Wallace, son ancien coéquipier.

Eh hop, un Toppin en cache un autre à New York. Sûrement déçu de sa non-sélection à la Draft 2023, Jacob Toppin a l’occasion de prouver que l’on s’est trompé à son sujet. Alors… sur quoi va déboucher le contrat de 10 jours de Jacob ?