Parmi les belles histoires de cette soirée, Ochai Agbaji, initialement annoncé vers le 18e choix, a finalement été drafté en 14e position par les Cavaliers. Sourire jusqu’aux oreilles, l’arrière de Kansas City est allé récupérer sa casquette et empoigner Adam Silver comme s’il était son grand pote. Enthousiaste et bien élevé, l’a l’air sympa ce môme.

Que les fans des Cavaliers reculent de trois pas, prennent une grande inspiration, gardent l’inspiration, lèvent la tête au ciel, expirent, et essaient de dire rapidement : « La bague d’Ochai Agbaji est dans le bagage de Gabi ». C’est dur, hein ? On sait qu’Ochai Agbaji n’était pas attendu en choix de loterie. On sait qu’à 22 berges, il est le vioc de cette cuvée. On sait que son handle n’est pas top, qu’il est un peu court sur pattes pour évoluer à l’aile, et qu’à Cleveland, le fit n’est pas forcément évident. Mais voilà, dans les mocks, Ochai Agbaji a fait la différence en performant à tous les étages. Il ne s’est pas reposé sur ses moyennes de 18.8 points à 48% au tir dont 41% à 3-points, 5.1 rebonds et 1.6 assists. Dans une année de senior – quatrième et dernière en NCAA – cela n’aurait de toute manière pas suffi. Son boulot de fond a été de porter Kansas au sommet de la March Madness, avec notamment cette demi-finale du Final Four face à Villanova, lors de laquelle Ochai Agbaji a claqué 21 points à… 6/7 du parking. Impressionnant de leadership.

« Je veux juste remercier Cleveland de croire en moi. Je vais me donner à 110 % chaque jour et adopter une attitude positive. … Je vais travailler dur, être humble et bien représenter ma ville. » – Ochai Agbaji

Cleveland has a strong young squad full of lottery picks: Ochai Agbaji (14)

Evan Mobley (3)

Isaac Okoro (5)

Darius Garland (5)

Collin Sexton (8)

Lauri Markkanen (7) Playoff team. pic.twitter.com/lqjvf5Bth1 — StatMuse (@statmuse) June 24, 2022

Pourquoi a-t-on tant apprécié ces Cavaliers édition 2021-22 ? L’association Evan Mobley – Jarrett Allen est une première réponse. À ces deux fous de la défense, Mike Gansey – General Manager de Cleveland – décide d’ajouter un très très gros potentiel de 3&D. C’est là que le fit pose, à notre sens, un léger problème. Il eût été plus logique d’aller chercher un créateur sur le backcourt, histoire d’apporter un peu plus de technique que ce qu’Ochai Agbaji a dans le réservoir. Ouai, vous ne voulez vraiment pas le voir effectuer un dribble dans le dos en pleine contre-attaque. Mais là où l’idée des Cavaliers n’est pas déconnante, c’est sur le plan mental. En quelques minutes, le champion NCAA 2022 a séduit la Cavaliers Nation de par son humilité et la bienveillance affichée. On sent le bon gars à des kilomètres, et tombé dans ce groupe en pleine effervescence peut revenir à multiplier « + » par « + ». On verra bien hein, mais ça sent le hustle et la défonce, sans zieuter le calorimètre.

The @cavs select Ochai Agbaji (@youngoch) with the 14th overall pick in the 2022 #NBADraft presented by State Farm! pic.twitter.com/8KWCq68y5w — NBA (@NBA) June 24, 2022

Bienvenue dans l’Ohio, Ochai Agbaji. Les Cavaliers récupèrent un vrai bon gars, d’ores et déjà épris de sa nouvelle équipe. Il est l’exemple que le caractère et la personnalité influencent vraiment le choix des franchises pendant leurs entretiens avec les prospects.