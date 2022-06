Outre les surprises qui ont animé les différents picks de la Draft cette nuit, la cérémonie a aussi été animée à travers plusieurs trades, dont celui impliquant les Grizzlies et les Sixers. De’Anthony Melton prend la direction de Philadelphie, qui a récupéré en retour un Danny Green avec un genou en moins et surtout le pick #23 de la Draft 2022.

D’un côté, on savait que les Sixers recherchaient du renfort avec leur pick de premier tour. Un package composé du choix numéro 23 et de Danny Green (ou Matisse Thybulle) avait notamment été préparé soigneusement par le boss de Philly Daryl Morey ces derniers jours. De l’autre, on savait aussi que les Grizzlies pouvaient potentiellement se montrer actifs en cette soirée de Draft, non seulement parce qu’ils possédaient les picks 22 et 29 au premier tour mais aussi certains contrats transférables. C’est donc presque naturellement que Philadelphie et Memphis ont réussi à s’entendre sur un échange cette nuit. Comme l’indique Shams Charania de The Athletic, les Grizzlies ont envoyé De’Anthony Melton chez les Sixers pour récupérer le pick numéro 23 et le vétéran Danny Green, victime d’une rupture des ligaments croisés lors des derniers Playoffs et possédant un contrat non garanti pour la saison prochaine. Pour votre culture perso, sachez que ce 23e choix s’est traduit par la sélection du prospect formé à Colorado State David Roddy, deuxième joueur choisi par Memphis cette nuit puisque la franchise du Tennessee a également décidé de miser sur Jake LaRavia avec le pick #19, récupéré des Wolves en échange du pick #22 et #29. Quand on vous dit qu’ils pouvaient se montrer actifs, voici la preuve.

Sources: 76ers moved Danny Green and No. 23 to Memphis as part of trade to acquire De'Anthony Melton. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2022

On verra ce que les petits nouveaux apporteront aux Grizzlies l’année prochaine, eux qui ont réalisé plusieurs choix gagnants dans la deuxième partie du premier tour ces dernières années (Brandon Clarke, Desmond Bane). Pour les Sixers, l’arrivée de De’Anthony Melton va faire du bien à la rotation de Doc Rivers. On ne parle pas d’une star mais Melton s’est imposé ces dernières années comme une pièce qui compte dans l’ascension de Memphis à travers sa contribution en sortie de banc : plus de 9 points, quasiment 4 rebonds et 3 passes de moyenne, avec 1,3 interception et 0,5 contre en prime, le tout à 41% au tir mais surtout un 37% du parking plutôt solide. Cette production a même atteint les 14 points, 5 rebonds et 3 passes lors des matchs où Mister Ja Morant était absent, preuve que Dédé sait saisir les opportunités quand elles se présentent. C’est ce qu’on appelle un remplaçant de qualité, qui a plusieurs fois apporté des coups de boost nécessaires aux Grizzlies. Sachant que Danny Green est d’ores et déjà out pour la saison à venir et que Melton ne pèse qu’un peu plus de 8 millions de dollars jusqu’en 2024, c’est pas dégueu comme affaire pour Daryl Morey. Alors évidemment, ça lâche un pick de premier tour dans le lot, mais ça fait un moment qu’on a compris que Daryl ne valorise pas trop ce dernier.

Le guard quitte un poste qui lui convenait bien à Memphis, pour rejoindre un poste qui pourrait lui convenir encore mieux à Philadelphie. Les Sixers vont compter sur Melton pour qu’il apporte sa contribution derrière Joel Embiid, James Harden, Tyrese Maxey et Tobias Harris. Une bonne pioche potentielle !

Source texte : The Athletic