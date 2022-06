Avec la Draft NBA qui approche à grands pas, plusieurs franchises s’activent en coulisses pour tenter de monter des deals et répondre à leurs besoins actuels. Les Sixers par exemple ont mis leur pick numéro 23 sur le marché en plus de Matisse Thybulle pour gagner en flexibilité financière en vue de la Free Agency. Leur cible ? P.J. Tucker.

Depuis que Pijay a décidé de décliner sa player option avec Miami, le boss des Sixers Daryl Morey se démultiplie pour essayer de trouver un moyen de récupérer le vétéran sur le marché des agents libres dans une dizaine de jours. D’après Keith Pompey du Philadelphia Inquirer, Philly serait carrément prêt à offrir un contrat de 30 millions de dollars sur trois ans à Tucker, ce qui intéresse forcément le papy de 37 ans qui reste sur une saison à 7,4 millions du côté de Sud Plage. Mais pour que cela puisse se concrétiser, l’ami Daryl va devoir libérer un peu de masse salariale dans les comptes de la franchise, qui sont déjà bien blindés avec les salaires XXL de James Harden (47,3 millions en 2022-23), Joel Embiid (33,6) et Tobias Harris (37,6). On le sait, mis à part Jojo, le Barbu et Tyrese Maxey, tout le monde semble dispo chez les Sixers et si l’on en croit les dernières rumeurs, Matisse Thybulle et le 23e pick de la Draft 2022 se retrouveraient actuellement au cœur de nombreuses discussions pour un potentiel deal à trois équipes. « Si vous n’avez pas eu d’offre de la part des Sixers concernant Thybulle et le pick 23, c’est que votre téléphone était sûrement éteint » a même déclaré le roi de la breaking Adrian Wojnarowski ces dernières heures. Récemment, on a également entendu des rumeurs concernant un combo pick #23 – Danny Green pour tenter de récupérer un joueur d’impact en échange, preuve supplémentaire que Morey se bouge peut-être plus que n’importe qui en amont de la Draft de jeudi soir. Le connaissant, on imagine qu’il tente aussi de refourguer le gros contrat de Tobias Harris (77 millions sur les deux prochaines années) à un pigeon, mais pour l’instant ça n’a pas l’air de mordre.

Daryl Morey connaît évidemment très bien P.J. Tucker, qu’il a côtoyé pendant plusieurs années à Houston. Tucker faisait notamment partie des Rockets version 2017-18, vainqueurs de 65 matchs en saison régulière avant de passer à deux doigts d’éliminer les Warriors version Team USA en Playoffs. Dureté, expérience, défense et quelques 3-points, voilà ce que P.J. peut apporter à une équipe comme Philadelphie qui ne pense qu’à une seule chose aujourd’hui : gagner là tout de suite. On imagine que le Heat va faire le nécessaire pour essayer de le garder, Tucker participant au très beau parcours de Miami en Playoffs et notamment à l’élimination des… Sixers en demi-finale de Conférence Est. Philly aurait bien eu besoin d’un mec comme P.J. pour rivaliser avec le côté dur à cuire des Floridiens, et cela n’a pas échappé aux yeux de Daryl Morey. Si sacrifier Matisse Thybulle ainsi qu’un choix de premier tour de draft juste pour libérer du cap space peut paraître cher payé au premier abord, les Sixers ne semblent pas vraiment valoriser ce 23e pick dans le contexte actuel, et les limites offensives de Matisse sont presque rédhibitoires aujourd’hui malgré ses grandes capacités défensives. Clairement, Daryl Morey sait ce qu’il veut et quand il sait ce qu’il veut, habituellement il l’obtient.

Il y aura du monde sur P.J. Tucker cet été, et le Heat voudra logiquement le conserver au moins une saison de plus. Mais les Sixers ont visiblement fait du papy leur priorité, à tel point qu’ils envisagent fortement de lui offrir un sacré beau contrat malgré son âge bien avancé. Morey – Tucker, bientôt l’heure des retrouvailles ?

Sources texte : Philadelphia Inquirer, ESPN