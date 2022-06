Alors qu’il était vu unanimement comme un lottery pick depuis le début de la saison, AJ Griffin s’est vu glisser hors du Top 15 suite aux différents choix et trades effectués ce soir. Cette descente est probablement un mal pour un bien, car le fit avec le roster d’Atlanta est plus que bon.

Les Hawks aiment bien les Blue Devils depuis quelques années : Cam Reddish en 2019, Jalen Johnson en 2021 et maintenant AJ Griffin en 2022. Et la descente de l’ailier au-delà de la première moitié du premier tour est une vraie aubaine pour la franchise de Géorgie. Le natif de New York était l’un des ailiers les plus talentueux de cette cuvée de Draft, et le fit s’avère donc évident pour Atlanta. Le match est carrément immédiat, et AJ pourrait bien prendre la place de poste 3… titulaire dès le début de la saison car ce bon DeAndre Hunter n’est pas trop de la concurrence avérée. Trae Young va être ravi d’avoir chopé une nouvelle option offensive à qui filer des caviars en ressortant le ballon sur les drives, et ses assists peuvent être létales vu les 44,7% de réussite du parking cette saison pour l’ancien de Duke. Adrian Griffin, assistant des Raptors de Nick Nurse et champion NBA en 2019, se retrouve donc dans la même conférence que son fiston, et on vous laisse juste ce tweet pour vous montrer que les Griffin ne sont pas mauvais quand on parle de panier-ballon.

AJ Griffin's dad, Adrian, is an assistant coach for the Raptors and a former NBA player. His brother, Alan, played at Syracuse, while his sister, Aubrey, currently plays for UConn. Hoops run in the family 🙌 https://t.co/qJ1eOtFUOt pic.twitter.com/oeKruLinCd — Bleacher Report (@BleacherReport) June 24, 2022

AJ Griffin s’est vu descendre lors de cette Draft 2022 car il a sûrement souffert d’une sous-exploitation du côté de Duke. Aux côtés du premier pick de ce soir Paolo Banchero et du 15ème choix Mark Williams, difficile de se faire une place en tant qu’option offensive sous les ordres de Coach K. Dans la mentalité, la polyvalence défensive, le QI basket, AJ est déjà un joueur aguerri qui sera tout de suite au service du collectif, avec en plus un profil de 3&D très alléchant. Le minot sait prendre soin du ballon et saura mettre à profit sa très belle lecture de jeu en Géorgie. Adrian Griffin Jr. a dû aussi effrayer quelques franchises à cause de ses blessures au niveau de la cheville et du genou qui l’empêchent d’être à 100% depuis déjà deux saisons. À cause de cela, il exploite beaucoup moins le jeu de drive et le jeu au poste alors qu’il pourrait y être aussi efficace que de loin. En gagnant en confiance et en explosivité, la place dans une des All-Rookie Teams 2022-23 est assurée.

Si AJ Griffin est épargné par les blessures lors de la saison 2022-23, le garçon qui aura 19 ans en août pourrait bien faire des étincelles dès son année rookie pour montrer à chaque franchise qui pickait avant les Hawks… qu’elle a eu tort de ne pas l’avoir sélectionné.