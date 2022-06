Il y avait bien eu un premier éclat il y a 48 heures, mais pas sûr que la destinée de JaMychal Green ne vous intéresse plus que ça. Cette fois-ci c’est donc un trade de tout premier plan qui a eu lieu en fin de nuit entre les Rockets de Houston et les Mavericks de Dallas, espèce de gros deal entre amis texans, et les récents finalistes de la Conférence Ouest acquièrent donc – déjà – l’un des intérieurs les plus demandés du marché. On fait le point !

Il était 3h03 du matin heure locale, en plein cœur d’une nuit que l’on avait sélectionné pour être le dernier temps calme avant la folie de ce soir (le Game 6 des Finales t’sais, commenté en direct par TrashTalk, yeah). Mais si les dirigeants des Warriors et des Celtics sont actuellement concentrés sur bien d’autres choses, ceux des Mavs et des Rockets avaient donc pour objectif de faire la une ce matin. Boum, envoyez la bomba, made in Charania :

Sources: The Mavericks are sending Boban Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke, Marquese Chriss and the No. 26 pick to the Rockets for Christian Wood. https://t.co/fbxxAL7OGu — Shams Charania (@ShamsCharania) June 16, 2022

A première vue ? Les Mavs récupèrent donc un gars bien solide et qui sait se servir de ses mains. A deuxième vue ? Les Rockets frappent également un joli coup dans leur optique de refonte de la franchise autour de Jalen Green, de leur pick 3 de la Draft à venir (commentée en direct par TrashTalk, yeah yeah) et de leur jeunesse déjà en place (Kevin Porter Jr., Alperen Sengun, Usman Garuba, Josh Christopher, etc). On imagine que les Boban, Brown, Burke et Chriss ne feront pas forcément partie du projet à Houston et c’est donc surtout un gros salaire qui dégage et de nombreux assets qui débarquent en vue de la Free Agency qui arrive à grands pas (et dont la première soirée sera probablement… commentée en direct sur TrashTalk, yeah yeah yeah). A Dallas on se félicitera au contraire d’avoir mis la main sur l’un des intérieurs les plus talentueux de la Ligue, qui avait explosé à Detroit en 2020 après cinq saisons d’errance et qui assure depuis un quasi 20/10 quotidien malgré quelques légers caprices et/ou contrariétés à Houston, plutôt pas mal quand on sait que son futur camarade de pick and roll se nomme Luka Doncic.

L’idée de vouloir bien utiliser Wood à Dallas est compréhensible, entouré convenablement et dans un cadre sérieux peut l’aider à faire des merveilles… mais y’a du chemin. Bien joué de la part de Dallas de bricoler autour de ses titulaires pour améliorer le plafond de l’équipe. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2022

Ne pas toucher à Brunson, Bullock, DFS, Powell, Kleber, Luka bref ne pas casser les piliers de Dallas était trop important vu le run récent. Tu joues gros sur Wood, mais le management des Mavs va se démerder pour renforcer le banc cet été. Wood dans les mains de Doncic : 👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2022

Côté Rockets le divorce semblait inévitable vu les soupirs sur et en-dehors du terrain concernant Wood. Tu laisses la place aux jeunes, tu nettoies un peu le vestiaire et tu récupères un pick. Bon. Pas sûr que le business soit fini à Houston d’ici la Draft du 23 juin. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 16, 2022

Des Rockets qui récupèrent quatre belles options marchandes et un pick de plus, et Dallas qui tient désormais son pivot, car on rappelle que Dwight Powell en Finales de Conférence c’est… bref. Tout le monde il est content, on se sert la main bons amis, c’est comme ça que ça marche entre cow-boys.