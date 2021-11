TrashTalk Fantasy League x Ligue Lifetime : les résultats sont tombés, c’est l’heure de la distribution des cadeaux !

Du 25 octobre au 7 novembre, la compétition a été rude dans le cadre de la Ligue Lifetime en TrashTalk Fantasy League. Un concours qui touchait à sa fin hier, voici donc les vainqueurs !

Vous étiez plus de 5000 participants à croire en votre chance, votre nez fin, vos capacités à trouver le bon joueur tous les soirs. Prêts à tout pour dominer la compétition, vous avez parfois exulté, puis pleuré, réalisé la violence d’un bad pick et enfin cru en votre karma plus qu’en votre propre famille. Pour cette ligue qui a offert un paquet de hauts et de bas, un groupe venu de l’élite a su s’imposer au bon moment pour repartir avec de chouettes cadeaux. On vous avait promis que la saison 2021-22 démarrerait bien pour certains, on a tenu notre parole : voici sans plus tarder les lots et les vainqueurs du concours Lifetime sur la TrashTalk Fantasy League dont le classement complet est disponible juste ici. Pour les autres, rendez-vous sur panier-basket.fr pour découvrir l’intégralité de la gamme des paniers de basket et accessoires Lifetime !

# LES CADEAUX

# LES VAINQUEURS

Suite à une égalité entre Constambert, JamesDefense et TheChosenWin à la sixième place, un tirage au sort a été effectué pour départager les trois joueurs et c’est finalement Constambert qui termine sixième et remporte un ballon de basket Lifetime.

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Vous serez contactés prochainement par mail ! Un message vous sera envoyé afin que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

Merci aux 5189 participants de ce grand tournoi, à Lifetime qui a permis à certains de bien démarrer la saison : on revient très vite avec de nouveaux concours, de nouveaux cadeaux, et de nouveaux picks attendus tous les soirs. La TTFL continue !