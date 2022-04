Il ne faudrait pas oublier les fondamentaux. Car voir Kevin Durant en claquer 45 par soir sur toute une série de Playoffs face aux Celtics c’est bien, mais devenir le maitre de la TrashTalk Fantasy League c’est mieux.

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

Les habitués le savent, et pour les autres cet article risque de vous servir. Ce soir la TrashTalk Fantasy League, TTFL pour les intimes, reprend également ses droits en même temps que le début des Playoffs, et c’est une bagarre de deux mois et demi qui va ainsi s’amorcer. Bagarre pour savoir qui pickera le mieux, mais bagarre aussi entre ceux qui verront le mieux dans une boule de cristal, on s’explique.

En saison régulière le bail est très simple, puisqu’il suffit de poser dans votre deck le joueur le plus susceptible de cartonner dans la nuit. Basta, avec comme seule contrainte cette règle (du diable) qui vous interdit de reprendre votre pick pendant 30 jours. En Playoffs ? Attention danger car un « détail » vient rajouter tout le sel de la compétition :

SI VOUS PRENEZ UN JOUEUR, VOUS NE POURREZ PLUS LE REPRENDRE JUSQU’A LA FIN DES PLAYOFFS

Pardon, excusez-moi, voulez-vous répéter ?

On s’est compris et on vous le dit d’une autre manière histoire que ça rentre : si vous prenez Nikola Jokic ce soir et Kevin Durant demain vous ne pourrez plus les reprendre jusqu’au mois d’octobre prochain et la TTFL 2022-23, là où se pose ce constat à la fois terrible mais également très motivant : pour remporter la TTFL des Playoffs il faut des talents de visionnaire multipliés par deux car il faudra également imaginer le bracket parfait. Trouver la bonne balance entre prédire les perfs individuelles ET l’issue de chaque série, histoire d’assurer un vrai score chaque soir mais aussi de se garder quelques armes pour la fin des Playoffs. Pas facile hein, et on vous promet que les prochaines semaines vous feront détester des joueurs A VIE, et ça c’est du vécu.

Voilà donc le défi, et on préfère vous prévenir : 110% des joueurs terminent généralement les Playoffs déçus. La suite ? C’est dès ce soir avec quatre premiers matchs et donc une liste d’une petite centaine de joueurs dans laquelle piocher. Bon courage, et au pire, prenez ça avec philosophie.