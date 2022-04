Une série de Playoffs c’est évidemment le combat de deux franchises, de quelques cracks et de deux fanbases, mais ce sont aussi des avis qui s’opposent, au sein même de notre rédaction. Qui pense quoi, qui est le plus doué avce une boule de cristal entre les mains ? Voici les pronostics de la rédac pour la série Grizzlies – Wolves !

Giovanni

Une série incroyable, avec des gamins délirants, des joueurs dominants et deux franchises new generation qui arrivent ou reviennent sur le devant de la scène. On risque d’assister à de petits All-Star Game mais avec l’intensité et donc la défense qui va bien, le tout épicé par quelques perfs potentiellement mythiques de ces messieurs Morant, Edwards et/ou Towns, et cerise sur le gâteau le côté spectaculaire ne devrait pas non plus être mis de côté, le tout dans deux salles qui vont faire exploser nos tympans. Difficile de se positionner sur cette match-up tant ça va sauter et tirer dans tous les sens, on est clairement sur deux darling de la Ligue qui peuvent tout à fait surprendre dans ces Playoffs, et voilà pourquoi ce tout offre peut-être la série que j’attends le plus sur ce premier tour. Ah oui mon pronostic ? 4-0 Grizzlies, faut pas pousser hein.

Nico M

Méga hypé par cette série, et j’espère qu’elle durera le plus longtemps possible. Ja Morant contre Anthony Edwards, du trashtalking dans tous les sens, du spectacle à chaque match, deux équipes jeunes et bien fun à voir jouer, bref y’a moyen de prendre son pied. Mais à ce petit-jeu-là, les Grizzlies semblent quand même un level au-dessus. N’oublions pas qu’on parle d’une équipe comptabilisant 56 victoires en saison régulière, qui est capable de tourner à plein régime autant avec Morant sur le terrain que sans lui. C’est trop solide et y’a trop de confiance dans le groupe de Taylor Jenkins pour qu’il se laisse manger par des Loups certes affamés mais inexpérimentés à ce stade de la compétition. Vous nous direz qu’il n’y a pas beaucoup plus d’expérience côté Grizzlies et c’est vrai, sauf qu’ils possèdent néanmoins un certain nombre de garanties à travers leur grosse campagne cette année et leur ascension de ces trois dernières saisons. Je pars sur un 4-1, ça pourrait faire un 4-2, et j’espère un 4-3.

Alex T

J’ai un peu honte car j’avais plutôt misé sur un duel entre Grizzlies et Clippers mais je ne suis pas déçu à l’idée de retrouver les Wolves à cette position. Cela promet un duel hyper animé avec des freaks athlétiques sur le terrain et une belle jeunesse qui a les dents longues. Normalement, Memphis n’a rien à craindre mais attention car Minnesota est l’une des équipes qui a le plus embêté Ja Morant et compagnie cette saison (bilan 2-2). Les deux équipes ne brillent pas par leur expérience et ça promet de possibles rebondissements. Très intrigué à l’idée de voir si Memphis ferme la porte d’entrée en mode “n’y pensez même pas” ou si KAT et sa meute sont capables de faire sortir les Grizzlies de leur confort. J’ai quand même l’impression que Memphis a trop de confiance et trop de garanties. Ils ont su gérer sans Ja Morant pendant presque un quart des matchs, je ne vois pas pourquoi ils douteraient maintenant. Grizzlies 4-1 Wolves

Nico V

Hé mais c’est les Wolves ? Ça fait une paye qu’on vous avait pas vu dans le coin. On espère que vous reconnaissez les lieux, car il faudra vite s’acclimater. Oui, car se dressent en face de jeunes Oursons prêts à tout donner pour vivre le rêve de soulever un trophée. Les Loups ont beaucoup de forces individuelles, à commencer par un KAT qui aura sans doute retrouvé ses esprits après un match de play-in façon tube de laxatifs. Anthony Edwards en mode Playoffs, on a hâte, D’Angelo Russell à la baguette… Sauf qu’en face, aucun écart ne sera toléré et la vague risque d’être trop haute pour les Wolves. Ja, Jaren, Desmond, Tyus… Les gars de Memphis sont dans un mood groupe de rock cette saison, on a l’impression que rien ne peut les atteindre et que leur destin est de faire vibrer tout le monde, dans un style unique très bien exécuté. Bref, que du beau monde qui joue ensemble à la perfection, et qui passe bien le balai aussi apparemment. 4-0 Grizzlies.

Clément

Les deux équipes un peu “underground” de cette saison régulière vont donc s’affronter en Playoffs à l’Ouest. Les Grizzlies de l’époustouflant Ja Morant vont croiser le fer avec d’ambitieux Timberwolves qui signent leur retour en postseason. Cette série devrait être plus serrée que ce que l’on pense. Anthony Edwards déborde de confiance, Karl-Anthony Towns a appris de ses premiers Playoffs compliqués, puis Patrick Beverley va gérer la partie « parler-poubelle » même lorsqu’il sera à -23, mais on l’imagine tout de même mal stopper Ja Morant qui est tout simplement sur un nuage cette saison. Le gamin a tout simplement trop de confiance et son leadership va galvaniser tous ses coéquipiers. JJJ s’occupe de la défense, Desmond Bane des tirs lointains, Steven Adams des gnons, et Dillon Brooks de la discipline… non je déconne. Je m’attends à une série ultra spectaculaire avec Ant-Man et Ja en têtes d’affiches pour assurer le show, mais méfiez-vous des Wolves et de leur trio infernal Towns-Edwards-Russell. On devrait avoir des points, du spectacle et de l’embrouille, et des Grizzlies qui passent au tour suivant sur le score de 4-2.

Auguste

Une série assez imprévisible car les deux équipes en question jouent leur premier “vrais” Playoffs. Memphis était déjà là en 2021, mais n’avait du tout la même dynamique ni le même statut. Cette année, les Grizzlies doivent gagner. Ils ont terminé la régulière deuxième meilleur bilan de la Ligue, ce n’est pas pour perdre au premier tour. Malgré tout, attention à ne pas sous-estimer les Wolves qui réalisent une belle saison également. Les Loups ont du talent dans leur trio de tête et Pat Beverley amène son expérience et sa roublardise. Il y a moyen que Minnesota embête les ours à domicile. Cependant, je ne vois aucun scénario où Memphis ne va pas en demi-finale. Le groupe est beaucoup trop soudé. Ça sait gagner avec et sans leur franchise player. Le coach a la main mise sur ses joueurs. Tout le monde connaît son rôle. Le Fedex Forum est bouillant comme jamais. Et Ja Morant à l’air tellement détendu dans sa manière de jouer, c’est juste fou. On dirait qu’il ne ressent ni la pression, ni la gravité. Tous ces éléments amènent vers une victoire assurée des Grizzlies 4-2.

Tom

Les Wolves ont fait le taf en battant les Clippers au play-in, mais à vrai dire que ce soit contre les Suns ou les Grizzlies, mon prono’ aurait été le même. Memphis est trop fort pour une équipe de Minnesota capable du meilleur comme du pire. Face aux Grizzlies de cette saison, il faut une rigueur parfaite et j’imagine mal les joueurs de Minnesota capables de garder le mental contre des mecs qui vont dérouler. Ja Morant et ses potes vont jouer sans aucune retenue, Taylor Jenkins n’est pas là arrivé jusqu’ici pour faire semblant et il ne voudra pas laisser un match à Minnesota. Karl-Anthony Towns aura des coups de chaud mais je ne le vois pas performer sur toute la série pour inquiéter suffisamment Memphis. J’ai hâte de voir ce que va nous offrir Anthony Edwards, qui peut faire des matchs solides même dans des défaites, pour prendre de la confiance pour la suite. Les Oursons vont faire trop mal. 4-0 pour les Grizzlies.