NBA Playoffs 2022 : Grizzlies – Wolves, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Une preview de plus qui s’ajoute à une liste déjà longue ! On part cette fois sur l’affrontement à venir entre les Grizzlies et les Wolves, un duel animalier qui promet énormément. Allez, c’est parti pour l’apéro.

Forts d’une saison régulière XXL, Ja Morant et ses copains attaquent enfin les choses sérieuses. Pour confirmer toutes les belles choses vues cette année, le groupe de Taylor Jenkins devra faire un bon parcours en Playoffs et assumer son nouveau statut. Pour attaquer les hostilités, ce sont les Wolves qui se dressent sur le chemin et ils ont de quoi offrir une belle résistance. La preuve, les confrontations directes ont donné un bilan parfaitement équilibré (2-2). De quoi nous offrir une série au couteau et indécise ? On essaiera d’y répondre en insistant sur les forces et faiblesses de chacun et les éléments qui pourraient faire la différence. Les dynamiques récentes, les ajustements des coachs, le joueur à suivre, sans oublier un petit prono pour jouer à Madame Irma, place à la grosse preview !