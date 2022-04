Dans ce premier tour des Playoffs 2022, la série entre les Celtics et les Nets est sans doute celle qui possède le plus de hype. Mais de l’autre côté des States, un autre affrontement #2 contre #7 promet beaucoup : Grizzlies vs Wolves. Il y a absolument tout ce qu’il faut pour vivre une série bien excitante, et si vous n’êtes pas convaincu vous le serez à la fin de cette preview. Car voici cinq raisons qui expliquent pourquoi cet affrontement pourrait être l’un des plus kiffants de ce premier tour.

Pour retrouver les pronos de la rédac, c’est par ici

Raison #1 : y’aura du beau monde sur les parquets

C’est quand même l’un des éléments majeurs qui fait la hype d’une série : les principaux acteurs. Et là, on peut dire qu’il y a du beau monde. À notre gauche, côté Grizzlies, on a bien sûr en chef de file Ja Morant, machine à highlights et candidat MVP cette saison. Il sera accompagné de Jaren Jackson Jr., candidat au titre de Défenseur de l’Année, et de Desmond Bane, artilleur redoutable qui représente l’une des plus belles progressions de la saison. Vous ajoutez à ça du Dillon Brooks, du Steven Adams, du De’Anthony Melton ainsi que quelques autres éléments très précieux et vous obtenez une pure team coachée par l’un des meilleurs entraîneurs de la saison, Taylor Jenkins.

À notre droite, côté Wolves, beaucoup de choses tournent évidemment autour de Karl-Anthony Towns. Car même s’il est passé au travers dans le premier match du play-in face aux Clippers, il ne faudrait pas oublier la campagne calibre All-Star qu’il vient de sortir. Ses lieutenants ? Ils se nomment Anthony Edwards et D’Angelo Russell. Le premier est l’un des jeunots les plus spectaculaires et prometteurs de la Ligue, et le second est ancien All-Star. C’est peut-être un peu fort de parler de Big Three, mais ce trio peut vraiment faire des dégâts. Surtout quand vous avez des soldats pour les soutenir. On pense bien évidemment à la grande gueule Pat Beverley, mais n’oublions pas les Jarred Vanderbilt et Jaden McDaniels qui pèsent en défense ou encore le sniper Malik Beasley.

🚨 OFFICIEL 🚨 GRIZZLIES vs WOLVES AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS 2022 ! 🔥 pic.twitter.com/9DehTXkdgg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2022

Raison #2 : Ja Morant vs Anthony Edwards

Deux des plus gros showmen de la Ligue vont s’affronter lors d’une série de Playoffs. Ja Morant et Anthony Edwards, c’est un affrontement entre des mecs qui ne viennent pas de notre planète. Les deux décollent comme personne, ils martyrisent les arceaux et les adversaires pratiquement chaque soir, rien ne leur fait peur et ils adorent évoluer sous le feu des projecteurs. Si avec ça vous n’êtes pas hypé, on ne sait pas ce qu’il vous faut de plus. On peut déjà l’annoncer : les deux phénomènes figureront au moins une fois dans le Top 10 du premier tour des Playoffs, probablement parce qu’ils ont lâché un énorme tomar à un moment donné. Mais outre les highlights, il sera aussi intéressant de voir s’ils seront en opposition directe au cours de cette série. Ja Morant ne défendra pas sur Anthony Edwards, il laissera gentiment cette tâche à ses copains et notamment le chien de garde Dillon Brooks, mais Ant-Man pourrait bien aller se coltiner Morant sur certaines séquences (en compagnie de Patrick Beverley évidemment) comme on a pu le voir pendant la saison régulière. Et ça, ça promet vraiment des étincelles.

Anthony Edwards and the Minnesota Timberwolves vs. Ja Morant and the Memphis Grizzlies, volume I.pic.twitter.com/wPeQEv64El — Timberwolves Clips (@WolvesClips) April 13, 2022

Raison #3 : y’a des têtes brûlées de chaque côté, et ça va beaucoup parler

Alors là, ça va être que du bonheur. On va donc avoir une série avec notamment Pat Beverley, Ja Morant, Dillon Brooks, Desmond Bane et Anthony Edwards. Comment voulez-vous que ça se passe dans la joie et la bonne humeur ? Impossible. On sait déjà que Pat Bev va tout faire pour pénétrer dans la tête de Morant avec ses pitreries et ses provocations verbales, et que ce dernier n’aura absolument pas peur de lui répondre. On sait aussi que les Grizzlies sont l’une des équipes qui parlent le plus dans toute la NBA, eux qui sont considérés par certains comme des sales gosses qui se voient un peu trop beaux. Sale gosse parmi les sales gosses, Dillon Brooks se montrera évidemment volontaire pour rentrer dans le lard et ouvrir sa grande bouche. Au milieu de tout ça, Anthony Edwards sera là pour chambrer bien comme il faut après un gros run des Wolves, et nous on appréciera le tout en mangeant notre popcorn. Si on est théoriquement sur un affrontement #2 contre #7, les deux équipes sont bien plus proches qu’on pourrait le croire en matière de mindset. Personne n’attendait les Grizzlies aussi haut cette saison, peu de gens voyaient vraiment Minnesota en Playoffs, alors les deux équipes ont développé une mentalité genre « nous contre le reste du monde » qui devrait ajouter du piment supplémentaire à cette série.

Ja Morant vs. Pat Bev. 🍿 The series starts tomorrow (via @memgrizz) pic.twitter.com/tVxFb9dw5N — Bleacher Report (@BleacherReport) April 15, 2022

Raison #4 : les affrontements en saison régulière étaient lourds

On le sait, la saison régulière et les Playoffs, ce n’est pas le même monde. Les équipes ne sont pas toujours exactement les mêmes, il y a des ajustements possibles en postseason, et l’atmosphère est tout simplement différente. Mais sur ce qu’on a vu cette année lors des matchs entre Memphis et Minnesota, y’a de quoi se frotter les mains. Quatre rencontres, trois qui se terminent par moins de dix points d’écart, et deux victoires de chaque côté. Parmi les grands moments, on se souvient de ce comeback épique des Grizzlies en début de saison, finalement vainqueurs en prolongation après un shoot égalisateur improbable de Karl-Anthony Towns. On se souvient également de l’énorme blowout infligé par les Loups aux Oursons (+43 !), ainsi que de leur victoire en février sous l’impulsion d’un énorme D’Angelo Russell alors que Memphis montait sérieusement en puissance. Bref, typiquement le genre de moments qui donnent du relief à la saison régulière, et qui nous hypent particulièrement aujourd’hui avant le début des Playoffs.

KARL-ANTHONY TOWNS FROM 40 FEET

Absolute madness in Twolves Grizzlies right now! #NBAtwitter

pic.twitter.com/CxEa4nFNWT — NBA Betting Today (@NBAbettingtoday) November 9, 2021

Raison #5 : les deux publics seront en transe

D’une manière générale, y’a rien de mieux que les ambiances de Playoffs. Mais certaines salles sont clairement plus bruyantes que d’autres. Et là, franchement, on devrait être gâtés à Memphis et Minnesota. Le FedFexForum est réputé pour être un endroit particulièrement hostile pour les adversaires une fois que la postseason arrive. Vous vous rappelez de la période Grit and Grind où il fallait s’arracher comme jamais pour aller voler un succès sur les terres des Grizzlies ? L’équipe actuelle de Memphis n’a pas grand-chose à voir avec celle de Marc Gasol et Mike Conley niveau style de jeu mais on peut compter sur le public du Tennessee pour mettre le feu comme à la bonne époque. Parce que quand vous avez votre franchise fétiche qui reste sur la meilleure saison régulière de son histoire, impossible de ne pas jouer son rôle de sixième homme à fond.

Chez les Wolves, on fête carrément une qualification en Playoffs comme si c’était un titre NBA. En même temps, les fans de Minnesota n’ont eu droit qu’à une seule campagne de postseason depuis les années Kevin Garnett il y a deux décennies, alors y’a de quoi s’enflammer un peu. Préparez-vous, le Target Center devrait être très très bruyant pour fêter le grand retour des Loups en PO, et quelque chose nous dit que les Grizzlies pourraient passer quelques mauvais moments dans la tanière des Wolves.

I love the ascension of the Wolves over the past year and a half. The celebration is OD. You were supposed to win. Hopefully KAT shows up in this series pic.twitter.com/TGrAnEeW8M — Prophet Kev ♠️ (@Pastor_KevyKev) April 13, 2022

Beaucoup de jeunesse, mais surtout beaucoup de talent ainsi que du caractère des deux côtés. Cela promet une série particulièrement épique entre deux formations qui kiffent mettre du rythme et qui n’ont clairement pas froid aux yeux. Les Grizzlies sont évidemment favoris de par leur statut de deuxièmes de l’Ouest, mais quelque chose nous dit que cette opposition face aux Loups ne ressemblera pas à un parcours de santé.

Le programme de la série

Grizzlies (#2) – Wolves (#7)

Game 1 : dans la soirée du samedi 16 avril à Memphis, 21h30

Game 2 : dans la nuit du mardi 19 avril au mercredi 20 à Memphis, horaire à déterminer

Game 3 : dans la nuit du jeudi 21 avril au vendredi 22 à Minnesota, 1h30 du matin

Game 4 : dans la nuit du samedi 23 avril au dimanche 24 à Minnesota, horaire à déterminer

Game 5* : dans la nuit du mardi 26 avril au mercredi 27 à Memphis, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du vendredi 29 avril au samedi 30 à Minnesota, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du dimanche 1er mai au lundi 2 à Memphis, horaire à déterminer

*si nécessaire