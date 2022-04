Ils sont passés si près mais encore une fois, les Cavaliers regarderont les Playoffs NBA depuis leur canapé. En s’inclinant à deux reprises lors du play-in tournament, les Cavs n’ont pas réussi à valider leur belle saison 2021-22, eux qui voulaient devenir la première version de Cleveland depuis 1998 à jouer les PO sans un certain LeBron James.

Les Playoffs à Cleveland alors que LeBron n’est pas en ville ? Ce ne sera pas pour cette année. Pourtant, tout était parti comme dans un rêve. Il fut un temps pas si lointain où les Cavaliers squattaient le podium de la Conférence Est et représentaient l’une des très belles histoires de la Ligue. Une époque assez incroyable où J.B. Bickerstaff faisait partie de la discussion des meilleurs coachs de l’année et où la franchise de l’Ohio était tout d’un coup devenue l’une des plus fun à suivre dans toute la NBA. Et comme un symbole, au moment du All-Star Weekend de… Cleveland justement, les pépites Darius Garland, Jarrett Allen et Evan Mobley étaient là pour représenter fièrement le renouveau de la franchise devant son public. De quoi nourrir les ambitions et sortir définitivement de l’ombre de King James, qui a fait la pluie et le beau temps à Clev lors des deux dernières décennies. « Le fait d’avoir notre propre legacy, qui n’a rien à voir avec Bron, ça serait vraiment cool. Et ensuite, faire un run en Playoffs sans Bron pour la première fois depuis si longtemps, ce serait incroyable » déclarait notamment Garland il y a de ça trois mois. La franchise dirigée par Koby Altman s’était même montrée active à la deadline en recrutant notamment Caris LeVert pour augmenter ses chances de faire du bruit en postseason.

La suite, on la connaît.

Des blessures qui font mal, des défaites qui commencent à s’enchaîner, une chute de plus en plus dangereuse au classement, et finalement un double affrontement contre Brooklyn et Atlanta en Playoffs. Rencontrer Kevin Durant, Kyrie Irving et Trae Young sur un match couperet, c’est jamais le bon plan pour une jeune équipe. Et les Cavs en ont donc payé le prix.

🧊 — LeBron James (@KingJames) April 16, 2022

1998 reste donc toujours la dernière année où des Cavaliers non LeBronisés ont atteint les Playoffs. Mais à la différence de la période 2010-14 (après le premier départ du King vers Miami) durant laquelle Cleveland a enchaîné les campagnes dans les bas-fonds de l’Est, il y a aujourd’hui une vraie fondation pour vraiment sortir de l’ombre du Roi. Déjà, ces Cavs version 2021-22 ont terminé la saison régulière avec un bilan positif (44 victoires – 38 défaites), une première sans James depuis 1998 également. C’est déjà une première étape de franchie, et y’avait pas forcément beaucoup de monde qui voyait Cleveland gagner autant de matchs cette année. Ensuite, quand on voit le noyau de jeunes qui caractérise cette équipe, y’a de quoi avoir des étoiles dans les yeux par rapport au présent et surtout l’avenir. On en parlait plus haut, le trio Garland – Allen – Mobley semble destiné à faire de grandes choses. Trop de talent, trop de potentiel, trop de kiff à jouer ensemble. Et enfin, l’expérience acquise cette année devrait servir pour la suite. Oui, c’est forcément très dur aujourd’hui. Oui, la déception est énorme quand on se refait le film de la saison. Mais c’est aussi à travers ce genre de finish douloureux qu’une jeune équipe grandit.

Toujours pas de Playoffs à Cleveland sans LeBron James, mais ce n’est que partie remise. Et si la Conférence Est ne va pas faire de cadeau, il faudra vraiment compter sur ces Cavaliers dans les années à venir. Alors, rendez-vous dès 2023 pour définitivement tourner la page LeBron ? C’est tout ce qu’on souhaite à ce groupe pétri de talent.