Darius Garland et ses Cavs veulent écrire leur propre histoire à Cleveland : une qualif’ en Playoffs sans LeBron, ce n’est pas arrivé depuis… 1998

Représentant l’une des très belles histoires de la saison, l’ascension de Darius Garland et plus généralement des Cavaliers a refait de Cleveland une ville où le basket est vraiment à la mode. Et pour une fois, ce n’est pas grâce à un homme originaire de l’Ohio dont le nom commence par LeBron et se finit par James.

Petite devinette du jour : à quand remonte la dernière qualification en Playoffs des Cavaliers sans la présence de LeBron dans l’équipe ? On vous donne un indice, il faut remonter au millénaire précédent et c’était l’année où Zizou a transporté la France sur le toit du monde avec ses deux coups de boule face au Brésil. Oui oui, on parle bien de 1998. Une autre époque, presque un autre monde, monde dans lequel Shawn Kemp, Wesley Person et Zydrunas Ilgauskas guidaient Cleveland vers une saison à 47 victoires avant de tomber au premier tour des Playoffs contre les Pacers de Reggie Miller. Ensuite, durant les deux décennies qui ont suivi, les Cavs ont évidemment tutoyé les sommets grâce à un certain numéro 23, avec neuf qualifications en postseason dont cinq participations aux Finales NBA et le fameux titre de 2016. Mais au milieu de ces moments de gloire, il y a aussi eu des périodes noires coïncidant à chaque fois avec le départ de LeBron sous d’autres cieux. Aucune qualification en Playoffs entre 2010 et 2014, aucune campagne à plus de 22 victoires lors des trois saisons suivant la signature du King aux Lakers en 2018, autant dire que les Cavaliers ont souvent eu du mal à combler l’énorme vide laissé par James.

Sauf qu’aujourd’hui, les choses sont différentes, Cleveland étant soudainement de retour dans les hauteurs de l’Est. On ne s’y attendait pas vraiment en début de saison, en tout cas pas aussi vite et pas de façon aussi spectaculaire, mais les résultats sont là : bilan de 27 victoires pour 18 défaites, et un spot dans le Top 4 de la conférence. De quoi mettre des étoiles dans les yeux de Darius Garland, qui veut ponctuer cette saison très kiffante des Cavs post-LeBron d’une qualif’ en Playoffs, voire plus.

« Le fait d’avoir notre propre legacy, qui n’a rien à voir avec Bron, ça serait vraiment cool. Et ensuite, faire un run en Playoffs sans Bron pour la première fois depuis si longtemps, ce serait incroyable. Juste le fait d’avoir la ville qui nous pousse, ils attendent ça depuis longtemps. Faire les Playoffs, ça signifierait beaucoup pour la ville de Cleveland et la franchise des Cavaliers. » – Darius Garland, via The Athletic

Sur les deux dernières décennies, les Cavaliers ont toujours été liés à LeBron. Le succès et les campagnes de Playoffs quand il était là, l’impact de son absence quand il évoluait sous le soleil de Miami puis de Los Angeles. Bref, la franchise de Cleveland n’a jamais vraiment réussi à construire quelque chose de solide sans le King et ainsi sortir de son ombre. Jusqu’à cette campagne 2021-22, où les Cavs font partie des grosses surprises de la saison, avec un Garland potentiellement All-Star pour la première fois de sa carrière (à Cleveland qui plus est), un Evan Mobley en mode Rookie of the Year, un Jarrett Allen tout aussi précieux dans la raquette et un J.B. Bickerstaff présent dans la course pour le titre de Coach de l’Année (no joke). Cela ressemble quand même pas mal au scénario rêvé, même si les Cavaliers ont également été frappés par l’adversité (blessure de Collin Sexton et Ricky Rubio notamment). Cette adversité aurait pu plomber Cleveland mais la bande à Darius continue son bonhomme de chemin, elle qui reste sur cinq victoires consécutives. C’est du sérieux !

Darius Garland et les Cavaliers sont en train d’écrire leur propre histoire. Une histoire qui n’est qu’à ses premières pages mais une histoire qui promet vraiment beaucoup. De quoi rappeler quelques souvenirs des années fastes, quand le numéro 23 d’Akron était en ville.

