Vainqueur à Houston cette nuit, Cleveland est mathématiquement assuré de terminer dans les six premiers à l’Est. Les Cavs ont donc validé leur billet pour les Playoffs, une première depuis cinq ans et le départ de LeBron James.

La longue attente est désormais terminée pour les fans de Cleveland ! Abonnés à la Lottery depuis cinq ans, les Cavs sont désormais assurés de figurer parmi les 16 meilleures équipes de la Ligue au début du printemps. De quoi récompenser une saison régulière très aboutie, marquée par l’adaptation réussie de Donovan Mitchell aux côtés de Darius Garland et les progrès d’un Evan Mobley déjà bien flippant en tant que sophomore. C’est l’heure de voir tout ce beau monde en Playoffs désormais.

YOUR CLEVELAND CAVALIERS HAVE CLINCHED A SPOT IN THE 2023 PLAYOFFS. #LetEmKnow 🔗 https://t.co/v1BhvpnyVx pic.twitter.com/2R1fjQqEv8 — Cleveland Cavaliers (@cavs) March 27, 2023

Plus qu’une simple qualification, c’est aussi un passage de témoin qui se réalise dans l’Ohio. Longtemps, la franchise n’a juré que par son King, LeBron James. Présente aux premières places avec BronBron, elle sombrait ensuite dans les bas-fonds à chaque départ de l’élu. Avec ce billet pour la postseason, l’ombre du natif d’Akron va gentiment se dissiper au-dessus du Rocket Mortgage Fieldhouse. La dernière fois que Cleveland a été en Playoffs sans James ? C’était en… 1998 ! Les Bleus n’avaient même pas encore une première étoile sur le maillot, c’est dire.

Cette fois, plus besoin de rêver d’un énième retour du numéro 23 dans son royaume, la relève est là pour prendre le relai et porter haut les ambitions de l’équipe. Certes, plusieurs cadres vont découvrir ce niveau (Garland et Mobley fêteront leur grande première), mais avec sa défense de fer et le talent en place, Cleveland aura une bonne tête d’épouvantail à l’Est. On se demandait en début de saison si cette équipe pouvait aller chercher un Top 4, elle a su répondre aux attentes. On a hâte de voir la suite désormais.