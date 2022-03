Les Cavs vont finir la saison avec un bilan positif : une première depuis 1998 sans LeBron James, Cleveland a enfin coupé le cordon

En battant Orlando la nuit dernière, Cleveland a validé sa quarante-deuxième victoire de la saison. Les Cavs finiront donc l’exercice avec un bilan positif ! Pour les voir réaliser une performance similaire, sans LeBron James, il faut remonter à… 1998.

Si vous êtes un jeune fan des Cavs, l’idée de voir votre franchise de cœur briller sans un certain numéro 23 semble un non-sens total. Pendant longtemps, Cleveland a été dépendant des exploits de sa star et c’est un euphémisme. En onze saisons dans l’Ohio, le King a emmené les siens en Playoffs à neuf reprises pour cinq Finales NBA (une seule victoire) ! En revanche, lorsque BronBron quittait son état natal, c’était la soupe à la grimace pour les pensionnaires de la Rocket Mortgage FieldHouse. Non seulement ils n’ont pas joué les Playoffs mais ils n’arrivaient même pas à dépasser la dixième place au classement, et encore c’était leur meilleure performance. Il n’en fallait pas plus pour parler de dépendance et les partenaires de Darius Garland sont désormais en mission pour y mettre fin et écrire leur propre histoire. En attendant une possible qualification pour les Playoffs, les Cavs ont d’ores et déjà validé une saison dans le positif et il faut remonter à 1998 pour les voir réussir cette performance sans un LeBron James en tenue. L’Équipe de France de foot n’avait même pas sa première étoile, voilà qui ne nous rajeunit pas. Hasard ou coïncidence, il s’agit également de la dernière qualification en Playoffs sans ce même LBJ. De quoi donner des idées à K-Love et ses copains ?

Outre la belle saison des joueurs de l’Ohio, surtout vu les difficultés surmontées (Sexton, Rubio, COVID), les fans peuvent vraiment se satisfaire de voir cette ombre « LeBronesque » enfin se dissiper au-dessus de la franchise. Combien de fois a-t-on vu, ou fait, des blagues sur le fait que Cleveland attendait un énième retour de son sauveur pour rejouer quelque chose ? Malgré son côté cyborg, même le King n’est pas éternel et il fallait donc aller de l’avant pour les Cavs. Avec cette jeune génération (Garland, Mobley, Allen, Okoro) qui pousse, le futur est plus que prometteur et l’équipe de l’Ohio pourrait bien redevenir une place forte de la Conférence Est. Un statut qu’elle n’a plus vraiment connu, sans LeBron James, depuis le début des années 90’s. L’époque des Mark Price, Brad Daugherty mais aussi Larry Nance Sr. (le papa de celui qui joue à NOLA). L’équipe avait réussi à ne pas quitter le Top 6 pendant cinq saisons consécutives, échouant en Playoffs contre les Knicks de Patrick Ewing et les Bulls d’un certain Michael Jordan. Si Darius Garland & co veulent un modèle à suivre, il est tout trouvé.

Les Cavs ont fini la saison avec un bilan positif et, dans un monde sans LeBron James, ça faisait un bail. La BronBron dépendance appartient-elle enfin au passé dans l’Ohio ?