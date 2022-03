Fin de saison pour Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey : vive le printemps à OKC, avec Gégé à la mène et Nanard au poste 4

Si on vous dit franchise player et Thunder vous répondez… ? Isaiah Roby bien sûr. Le staff d’Oklahoma City l’a annoncé, on ne reverra pas Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey sur les parquets avant le début de la saison prochaine, et l’allure de l’équipe du tonnerre pour cette fin de régulière vient officiellement de changer.

Alors oui, Josh Giddey est absent depuis la fin du mois de février à cause d’une blessure à la hanche, alors que Shai est pour sa part victime d’une douleur à la cheville et a raté les derniers matchs, mais on se dit aujourd’hui que ça arrange bien le Thunder de devoir « se priver » de ses deux chouchous jusqu’à la fin de la saison. L’objectif est plus que jamais clair : être le plus nul possible dans le but de récupérer le meilleur choix de draft. En ce moment, la course à la Lottery bat son plein entre les derniers de la classe, alors le plus jeune joueur de l’histoire à avoir compilé un triple-double et le (vrai) franchise player du Thunder, vous êtes bien mignons, mais reposez-vous et admirez un peu les talents cachés de vos coéquipiers.

Théo Malédon, Tre Mann et Aaron Wiggins vont donc avoir un gros temps de jeu sur les prochains matchs sur les postes 1 et 2, ils pourraient en profiter mais attention tout de même, il ne faudra pas oublier de perdre. Cette nuit sur le parquet de Portland ? Les joueurs des Blazers ont été plus malins dans une rencontre disons… rocambolesque. Isaiah Roby a sorti le match de sa vie avec 30 points à 11/13 au tir, et se positionne donc clairement en leader pour tenir les rênes de cette équipe durant les sept derniers matchs de la saison afin de mener les siens à la défaite. Et tenez-vous bien : cette lineup peu commode a déjà établi… un record de franchise, puisque c’est la première fois dans l’histoire du Thunder que les cinq starters du Thunder marquent tous au minimum deux paniers du parking. Les trois nouveaux leaders du backcourt ? Théo Malédon a joué 40 minutes, planté 23 points, pris 10 rebonds et offert 5 passes décisives. Aaron Wiggins s’est contenté d’un 28/5/6 en 41 minutes alors que Tre Mann aurait dû démarrer la rencontre mais a finalement déclaré une douleur aux ischios jambiers. En ce moment Mark Daigneault déplore huit absents, plutôt pas mal pour atteindre l’objectif de terminer tout en bas du classement et rafler les picks de Draft 2022 les plus prometteurs, que sont Chet Holmgren, Jabari Smith Jr, Jaden Ivey ou Paolo Benchero.

Allez, on fait un dernier bisou à Shai et à Josh, qui nous aurons éclaboussé de leur talent ces derniers mois malgré les défaites récurrentes. Hâte de les retrouver en forme la saison prochaine, avec peut-être des objectifs plus élevés. En attendant, régalons-nous devant cette lineup pleine de surprises, et foncez tous sur Isaiah Roby en TTFL.