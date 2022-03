Anfernee Simons et Jusuf Nurkic mettent officiellement fin à leur saison : les Blazers jettent l’éponge, de toute façon elle était sale

Les Blazers viennent d’annoncer que ni Jusuf Nurkic, ni Anfernee Simons, ni Eric Bledsoe ne rejoueront cette saison. Blessés depuis quelque temps, ils avaient déjà laissé leurs places à des joueurs randoms qui tentent tant bien que mal de sauver les meubles. Au moins maintenant le plan est clair !

Ça y est, ils ont officiellement retrouvé les clés du tank ! Après une année particulièrement compliquée, marquée par l’absence longue durée de Damian Lillard, la franchise de l’Oregon va enfin pouvoir se projeter sur la suite. Bien conscient que la saison était perdue depuis longtemps, Portland a déjà procédé à un grand ménage de printemps en avance en se débarrassant de la moitié de son effectif, dont C.J. McCollum, envoyé à la Nouvelle-Orléans. L’objectif était clair, faire de la place dans le roster et les finances pour réaliser une grosse intersaison à l’été 2022. Si quelques victoires en février avaient donné l’impression que le play-in était encore jouable, la multiplication des blessures chez les joueurs majeurs de l’équipe a annihilé ce scénario. Hier soir, alors qu’on savait que Jusuf Nurkic, Anfernee Simons ou encore Eric Bledsoe étaient blessés et forfaits pour le duel contre OKC, la franchise de Portland a officiellement confirmé que ces trois joueurs mettaient fin à leur saison. Un communiqué relayé par Marc Stein du New York Times.

The Blazers say Anfernee Simons, Jusuf Nurkic and Eric Bledsoe are out for the rest of the season.

