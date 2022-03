Pau Gasol pourrait intégrer l’organigramme des Warriors : et sinon, y’a pas une autre franchise en or qui aurait pu lui trouver une place ?

Fraîchement retraité, Pau Gasol pourrait prochainement revenir au sein de la Ligue. L’Espagnol réfléchit à l’idée d’intégrer l’organigramme d’une franchise et les Warriors semblent intéressés par ses services.

On en connaît un qui commençait à s’ennuyer. Il y a quelques mois, en sortie des Jeux olympiques, Pau Gasol annonçait sa retraite en tant que joueur de basket-ball. Après 18 saisons NBA, et une pige au Barça, son club formateur, l’international espagnol raccrochait les sneakers pour démarrer une nouvelle vie loin des parquets. Enfin… pas si loin que ça. Invité dans le podcast de J.J. Redick, The Old Man & The Three, l’ancien des Lakers a notamment confié qu’il s’était rapproché de Golden State afin d’obtenir un rôle au sein de la franchise.

Pau Gasol on @OldManAndThree: « I’m exploring a potential role with a team. I’ve been going a little bit under the radar with the Warriors, and they’ve kinda opened their doors for me to come in and be part of meetings, see the guys a little bit, and talk to some of the guys. » pic.twitter.com/SLMxHFuPqF — r/Warriors (@GSWReddit) March 28, 2022

« J’étudie l’idée d’avoir un rôle avec une équipe. J’ai été un peu discret avec les Warriors, et ils m’ont ouvert leurs portes pour que je puisse participer aux réunions, voir un peu les gars, et parler à certains d’entre eux. C’était bien, et je vais peut-être le faire de plus en plus à l’avenir. Mais encore une fois, je ne veux pas me précipiter dans quoi que ce soit pour le moment. Je veux me faire une idée, je veux apprendre, je veux observer, je veux voir ce qui m’appelle, où je peux trouver quelque chose qui ait du sens pour moi. Pas de précipitation pour le moment, je profite juste de ce que j’ai. »

Durant sa longue carrière aux US, Pau n’a pas vraiment eu de lien particulier avec la franchise de la Baie, c’est plutôt l’étiquette Pourpre et Or qui lui est collée sur le front, ce qui rend ce rapprochement assez étonnant. Golden State est cependant une des franchises NBA qui sait le mieux s’entourer d’anciennes légendes du jeu, en lien ou non avec elle durant leur carrière de joueur. On pense notamment à Steve Nash, qui s’était reconverti en consultant pour la franchise de San Francisco, avant de prendre les rênes de Brooklyn il y a deux ans. Si on imagine mal Pau Gasol être nommé assistant coach de Steve Kerr, en tout cas dans l’immédiat, un rôle de consultant, comme pour le Canadien avant lui, semble assez logique compte tenu des déclarations de l’Espagnol. L’intérieur a passé presque vingt ans en NBA, durant lesquels il a obtenu deux titres avec les Lakers, en tant que lieutenant de Kobe Bryant. On ne doute donc pas qu’il ait deux ou trois trucs à apprendre aux jeunes des Warriors comme James Wiseman ou Jonathan Kuminga. Récupérer un Hall of Famer en mentor, il y a pire.

« Les jeunes peuvent bénéficier de vos connaissances et de votre expérience, et vous pouvez les aider à grandir et à progresser. » – Pau Gasol.

Une carrière de joueur s’achève et un rôle de consultant attend peut-être Pau Gasol. Toujours très apprécié par ses coéquipiers et ses dirigeants, l’Espagnol peut-il devenir l’un des guides de la nouvelle génération ? Allez champion, va nous former les stars de demain !

Source texte : The Old Man & The Three