NBA Playoffs 2022 : qui ne nous inspire pas trop confiance ? Apéro TrashTalk

À environ quinze jours de la fin de la saison régulière, il est déjà temps de se projeter sur les Playoffs à travers un apéro dédié aux équipes, aux joueurs ou aux coachs qui ne nous inspirent pas une grande confiance. À eux de nous faire mentir !

Ici-même, le lien censé accompagner toutes vos journées et toutes vos nuits.

Ils seront seize à débuter les Playoffs mais on n’a pas les mêmes certitudes pour chacun d’entre eux. Clairement, certains se présentent comme des bulldozers, des forces de frappe et d’autres risquent surtout une grosse déconvenue. Mauvaise dynamique, blessures, méformes individuelles, simple intuition, il ne faut pas chercher très loin pour trouver des raisons de douter des uns et des autres et on a fait un tour d’horizon de ceux sur qui on n’a pas forcément envie de miser tout notre PEL. Les Bulls en chute libre, Doc Rivers en Playoffs, le Jazz en fin de cycle et au bord de l’implosion ? On fait le point, on se projette et comme d’habitude, on en parle !

Vous connaissez la musique : on choisit un fauteuil confortable, on prend de quoi grignoter, on donne son avis car c’est toujours fun d’avoir un bon débat et, surtout, on savoure le petit apéro en famille !