Et si les Warriors n’avaient pas l’avantage du terrain au premier tour ? Dynamique horrible, concurrence qui pousse, attention les Dubs

Sans le capitaine Stephen Curry aux commandes, le navire des Warriors est en train de couler. Cela fait sept matchs que le meneur de Golden State s’est blessé, et son équipe n’est parvenue à gagner qu’une seule fois depuis. Il y a quelques semaines encore, on les voyait tranquillement en haut du tableau de l’Ouest à la fin de la saison régulière mais, aujourd’hui, on serre les dents en Californie.

Contre les Grizzlies cette nuit, on ne s’attendait pas à ce que les Warriors se transcendent, et bah ça n’a pas loupé. À Memphis, on ne fait pas de jaloux et on met des raclées à tout le monde ! Défaite 95 – 123 des joueurs de Golden State qui ont subi les assauts de Desmond Bane et Dillon Brooks. Côté Warriors, Steve Kerr avait sans doute l’espoir de voir ses remplaçants réitérer l’exploit de South Beach mais ses seconds couteaux se sont fait dévorer par les Oursons. On pourrait dire que l’absence de Klay Thompson et Draymond Green rend la défaite logique mais, même avec leurs starters, les Warriors n’y arrivent plus depuis un moment ! La blessure au dos de Draymond au début du mois de janvier dernier avait déjà perturbé le bon rythme de l’équipe. De retour depuis deux semaines, on se demande si les Dubs ne nous l’ont pas ramené en hologramme, tellement il est transparent sur le parquet. 4,2 points, 5,7 rebonds et 5 passes décisives en moyenne sur les six derniers matchs, et les siens en pâtissent. On ajoute à ça l’absence de Stephen Curry, victime d’une blessure au pied gauche depuis le 17 mars dernier, et les Warriors ne sont plus vraiment les Warriors. Steve Kerr a beau dire que son meneur phare devrait être de retour pour le début des Playoffs, il va falloir se battre d’ici-là et sécuriser un bon spot avant les joutes printanières.

Justement, en parlant de ça ! Les joueurs de la Baie ne sont plus vraiment dans un fauteuil pour s’assurer l’avantage du terrain pendant les Playoffs. On n’active pas l’alarme rouge mais ça ne leur ferait tout de même pas de mal de se bouger les fesses, histoire de remettre les choses au clair. Jordan Poole semble d’ailleurs l’un des rares à avoir bien saisi l’enjeu, le bougre est très chaud ces dernières semaines : 24,6 points et 4,8 caviars en moyenne depuis le 03 mars dernier. À l’heure où l’on se parle, les Warriors se classent à la troisième position du classement à l’Ouest, avec 1,5 match d’avance sur les Mavericks, et 2,5 sur le Jazz. La première place de la conférence est assurée du côté de Phoenix, et la deuxième quasiment promise aux Grizzlies. L’objectif pour les hommes de Steve Kerr est donc de garder ce bout de podium, synonyme d’avantage du terrain au moins au premier tour. Jetons un coup d’œil au calendrier. Plus que six matchs à jouer pour les Warriors dont un très difficile face aux boss du game, les Suns, et un duel qui pourrait être déterminant dans cette bataille, la rencontre face au Jazz le 03 avril prochain. Pour le reste, pas d’énormes morceaux mais attention aux matchs contre les Lakers, les Spurs et les Pelicans qui luttent tous les trois pour le play-in, et qui auront sans doute les crocs. Quand on voit les performances récentes de l’équipe, on se dit qu’aucun adversaire ne peut vraiment être pris de haut…

Les Warriors ont leur destin en main pour choper l’avantage du terrain en Playoffs mais il va falloir inverser la dynamique actuelle. En l’absence du Chef, le groupe se doit de réagir et ça commence dès ce mercredi contre Phoenix.