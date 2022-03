Programme NBA : Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo se retrouvent à 1h, à vos marques, prêts, cliquez, tremblez

Après un lundi particulièrement chargé, la NBA souffle un peu avec « seulement » cinq matchs mais de la bonne cam’ à mater. Luka Doncic qui reçoit les Lakers, le possible retour de Paul George contre Utah mais surtout le duel MVPesque entre Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo. Le programme est alléchant, on remet le dodo à plus tard.

# LE PROGRAMME DU MARDI 29 MARS

1h : Sixers – Bucks (beIN Sports 1)

: Sixers – Bucks (beIN Sports 1) 1h : Wizards – Bulls (beIN Sports 4)

: Wizards – Bulls (beIN Sports 4) 1h30 : Nets – Pistons

: Nets – Pistons 1h30 : Mavericks – Lakers

: Mavericks – Lakers 4h : Clippers – Jazz

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Bucks (1h) : sans l’ombre d’un doute, sans la moindre hésitation possible, voilà l’endroit où il faudra cliquer cette nuit. Non seulement on parle d’un match importantissime dans la course à la première place à l’Est mais c’est surtout le choc entre deux géants du ballon orange. Joel Embiid à gauche, Giannis Antetokounmpo à droite. Deux des meilleurs marqueurs du championnat, deux des trois favoris pour le titre de MVP et tout simplement deux des meilleurs joueurs du monde actuellement. Cerise sur le gâteau, les effectifs sont épargnés par les bobos et on pourrait donc se retrouver en configuration Playoffs cette nuit, avec l’ambiance qui va avec. Rendez-vous dès 1h sur l’oiseau bleu pour vivre tout ça ensemble.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Et si Paul George faisait son retour sur les parquets… cette nuit ? Annoncé questionable, PG 13 pourrait faire beaucoup de bien à une équipe de L.A. qui tangue depuis plusieurs rencontres (5 défaites de rang). Voilà qui risque de rendre le play-in encore plus palpitant.

Pas d’Anthony Davis, un LeBron James fortement incertain, les Lakers ne sont pas au mieux au moment d’aller jouer chez Luka Doncic. Attention, une défaite et la franchise d’Hollywood se retrouvera… onzième à l’Ouest.

Pour jouer le play-in avec l’avantage du terrain, Brooklyn ne peut plus se permettre de lâcher des matchs. Autant dire que la réception des Pistons, c’est défaite interdite.

On tire salement la tronche à Chicago et une victoire serait bien utile pour remettre un peu de baume au cœur des fans. Aller jouer une équipe de D.C. privée de Bradley Beal et Kyle Kuzma, difficile de faire mieux.

Encore une bien belle soirée NBA qui s’annonce. On se donne rendez-vous à 1h pour une nuit remplie, en notre compagnie.